Nebati 'garanti'yi böyle verdi: Türk Lirası en düşük durumda, vatandaş rahat olsun

22 Mart 2022 Salı, 09:54

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Şanlıurfa Arkeoloji Müsesi'nde Anadolu Yayıncılar Derneği'nce düzenlenen "Anadolu Soruyor" programında ekonomi gündemine ilişkin soruları yanıtladı.

Türkiye'ye yatırımın geldiğini ve gelmeye devam edeceğini söyleyen Nebati "Dünyadaki yatırımcıların yönünü çevirdiği yer Türkiye. Ben ciddi bir şekilde Türkiye'ye yatırımcı geldiğine ve geleceğine inanıyorum" diye konuştu.

'Kripto para' düzenlemesiyle ilgili teknik son çalışmaları geçen haftanın başında yaptıklarını ve ilgili kurumların konuya ilişkin görüşlerini topladıklarını söyleen Nebati, "Bundan sonrası meclisin kendi takvimi içerisinde gündeme gelip, yasalaşacak. Dünyada zaten kripto parayla ilgili henüz oturmuş bir mevzuat düzeni yok. Bu mevzuatla Türkiye'de kripto paranın önünü açıcı, fakat zarar verici yönlerini bertaraf eden, genel kapsamlı, daha çok ikincil düzenlemelerle işin yürütülebileceği bir adım attık" dedi.

Nebati, kamu müteahhitlerinin artan inşaat maliyetleri nedeniyle yaşadığı sıkıntıya ilişkin soru üzerine, müteahhitlere ayırdıkları rakamın 9 milyar lirayı geçtiğini ifade ederek, "Ocak ayından itibaren özellikle emtia fiyatlarında korkunç bir artış oldu. Müteahhitlerimiz de bu emtia fiyatlarından etkilendi. Müteahhitlerin gerçekten ne kadar zarar ettiklerine yönelik olarak bir çalışma yapıyoruz. Bütçe imkanları içerisinde kim zarar görüyorsa bunlara yönelik olarak elimizden gelen desteği veririz" değerlendirmesinde bulundu.

"TÜRKİYE'DE DOĞALGAZ 10'DA BİR FİYATINA"

Nebati, Türkiye'deki sıkıntının enflasyon olduğunu belirterek "Kış aylarında bunun etkilerini sert hissedeceğiz demiştik. Rusya-Ukrayna krizinden sonra bu sertlik biraz daha şiddetlendi. Türkiye tek başına bir fanus içinde yaşamıyor. Londra'da araç kullanan da akaryakıt fiyatından etkilendi, Fransa'daki de Almanya'daki de Türkiye'deki de... Bu gayet normal. Ama bizim farklılığımız var, şu an vatandaşımız meskende doğalgazı 10'da bir fiyatına kullanıyor. Tam bir destekleme var. Yaz ile birlikte enflasyonda hafiften bir düşüş, ardından aralık ayında geçen aralıkta yüklendiğimiz yükleri atarak seçimlere doğru gideceği" ifadelerini kullandı.

Kur korumalı mevduat hesabının sağladığı yarara ilişkin bir soru üzerine de Nebati, bununla ekonomik göstergelerin istikrar kazandığını söyledi. Nebati, "Kur korumalı mevduat hesabı devam edecek. Çünkü bu bir yıllıktı, bir yılın sonunda da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bir yıl daha uzatma yetkisi var. 23 Mart'tan itibaren 3 ay doluyor, çıkışların olup olmayacağını göreceğiz. Yatırımcının çıkması için bir neden yok. Hazine'ye olan etkisi de çok düşük" derken bunun nedenini de "Çünkü Türk Lirası en düşük durumda, daha ineceği bir yer yok, vatandaş rahat olsun" diyerek açıkladı.

"NEBATİ'Yİ ACİLEN ANKARA'YA GETİRİN"

Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan, Nebati'nin Türk Lirası ile ilgili bu sözleri üzerine Twitter hesabına AKP yönetimine "Nurettin Nebati’yi acilen Şanlıurfa’dan alıp Ankara’ya getirin!! Ekonomiyi nasıl batırdığınızı anlatan bu “samimi” konuşmalara biraz daha devam ederse sizin için pek hayırlı olmayacak!!" diye seslendi.