2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Nebati'den 'Ekonomik Güven Endeksi' yorumu: 'Belirsizlik algısı geride kaldı'

Bugün açıklanan Ekonomik Güven Endeksi'ni değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçilmesiyle birlikte seçim gündeminin getirdiği belirsizlik ortadan kalktı" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.05.2023 - 13:53
Nebati'den 'Ekonomik Güven Endeksi' yorumu: 'Belirsizlik algısı geride kaldı'
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bugün açıklanan Ekonomik Güven Endeksi'ni değerlendirdi.

Ekonomik Güven Endeksi'nin 20 ayın zirvesine çıktığını söyleyen Nebati "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçilmesiyle birlikte seçim gündeminin getirdiği belirsizlik ortadan kalktı" iddiasında bulundu.

Bakan Nebati, yatırım, üretim ve tüketimin kuvvetlenerek artmasını beklediklerini söyledi.

"BELİRSİZLİK ALGISI GERİDE KALMIŞTIR"

Nebati'nin açıklaması şöyle:

"Tüketici ve üreticinin ekonomiye duyduğu güveni birlikte ölçen Ekonomik Güven Endeksi Mayıs ayında bir önceki aya göre 1,5 puan artarak 103,7 olmuş ve son 20 ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır.

Milletvekili seçimlerinin tamamlanmış olması ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın milletimiz tarafından bir kez daha seçilmesiyle birlikte, seçim gündeminin getirdiği belirsizlik algısı da geride kalmıştır. Böylece, önümüzdeki dönemde ekonomimize duyulan güvenin perçinlenmesini; yatırımın, üretimin ve tüketimin kuvvetlenerek artmasını bekliyoruz."


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