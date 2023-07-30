Nefret söylemine suç duyurusu: Takipçisi olacağız

Yayınlanma: 30.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 30.07.2023 - 03:07

Büyük felakette derinden etkilenen Hatay'da birçok sorun devam ederken Hataylı depremzedeler bir yandan da sosyal medyadan yapılan saldırılara maruz kalıyor. Bir dönem yayınlanan Gelinim Olur Musun programında bulunan S.U., sokak hayvanlarına su verilmediği iddiasıyla sosyal medya hesabından Hatay halkına yönelik ağır ifadeler kullandı.

"HATAY'DA İNSAN KALMAMIŞ"

Daha önce de polis memurlarına hakaret suçundan adli para cezası alan U., “45 derecede bir hayvan su içmesin diyorsanız, başınıza gelen her şeyi hak etmişsinizdir”, “Keşke ölseydiniz depremde”, “Ben böyle hayvan düşmanı şehir görmedim”, “vicdansız yaratıklar”, "Hatay'da insan kalmamış" gibi ifadeler kullandı. S. U., paylaşımları sonrası kendisini uyaran sosyal medya kullanılacılarını da dava açmakla tehdit etti.

Büyük tepki çeken açıklamaları sonrası Hatay Barosu, S.U. hakkında “Halka hakaret”, “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama”, "Devletin birlik ve bütünlüğünü bozma" gerekçeleriyle suç duyurusunda bulundu.





(Av. Cihat Açıkalın)

"SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Cumhuriyet’e konuşan ve özellikle seçim sonrası bölge insanına yönelik bu tarz girişimlerin arttığına dikkat çeken Hatay Baro Başkanı Av. H. Cihat Açıkalın, "Olaylara kendi penceresinden bakan, kendisi gibi düşünmeyen herkesi ve özellikle de Hatay'ı hedef alıp hakaret eden kişi ve toplulukların arttığını üzülerek gözlemliyoruz" dedi.

"Bu zihniyet ve temsilcileriyle hukuki olarak sonuna kadar mücadele etmeye kararlı olduklarını" belirten Açıkalın, "son günlerde hayvan haklarını bahane ederek deprem mağdurlarını nefret söylemi ile aşağılayan S.U. adlı sosyal medya kullanıcısı ile ilgili hukuki süreci başlattık ve takipçisi de olacağız" ifadelerini kullandı.