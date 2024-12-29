Nereden nereye? Cumhur İttifakı böyle çark etti: 14 Mayıs öncesi 'terörist', sonrası 'Meclis'

Yayınlanma: 29.12.2024 - 15:29

Güncelleme: 29.12.2024 - 15:47

Cumhur İttifakı ve AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 14 Mayıs seçimleri öncesinde, muhalefeti terörle ilişkilendiren açıklamları büyük yankılara neden olmuştu. Ancak seçimlerin ardından, bu tavırda dikkat çekici bir değişim yaşandı. Son olarak Bahçeli’nin çağrısı sonrası PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın ziyaret edilmesi ve çağrısının yayımlanması dikkat çekti. Bu dönüşüm, kamuoyunda da pek çok soru işaretine neden olurken “Nereden nereye” dedirtti.

KILIÇDAROĞLU’NU HEDEF ALMIŞTI

14 Mayıs seçim kampanyası süresince AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, rakibi eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu sistematik olarak "terörle" ilişkilendirdi. Erdoğan, Edirne F Tipi Cezaevi'nde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş üzerinden muhalefeti hedef aldı. Erdoğan, "Terörist Selo, Diyarbakır'da 51 kardeşimizin ölümüne neden oldu. Şimdi bu Selo cezaevinde. 'Selo'yu çıkaracağız' diyorlar. Selo'yu Öcalan'ın yerine getireceklermiş" ifadelerini kullandı.

MONTAJ VİDEOLAR ORTAYA ÇIKMIŞTI

Erdoğan ayrıca, miting meydanlarında ve televizyon yayınlarında CHP’yi terör örgütü PKK ile ilişkilendirmeyi sürdürdü. Daha sonra görüntülerin montaj olduğunu kabul eden Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na yönelik "Kandil'dekilerle video çekimleri var. Ama montaj ama şu ama bu" diyerek montaj videoları gündeme getirdi.

Dönemin muhalefet lideri Kılıçdaroğlu bu iddialara "montajcı sahtekar" diyerek sert tepki gösterdi. Erdoğan’ın montaj videolar kullanarak halkı yanılttığını belirten Kılıçdaroğlu, Cumhur İttifakı'nın seçim kampanyasını "ahlaksız bir strateji" olarak nitelendirdi.

Erdoğan’ın bu dönemde İmralı üzerinden yaptığı göndermeler de dikkat çekti. Kılıçdaroğlu, Erdoğan’a "Şimdi İmralı'nın postacılığına soyunmuş" diyerek yanıt verdi ve şu ifadeleri kullandı:

"Gidip İmralı’da masaya oturan kimdi? Şimdi İmralı’nın postacılığına soyunmuş, öyle anlaşılıyor. Posta memuru mu kendisi? Gidip tezgahı kuran, konuşan, medet uman o.”

BAHÇELİ’NİN ÖCALAN ÇAĞRISI

14 Mayıs seçimlerinin ardından Cumhur İttifakı'nın İmralı'ya yönelik söylemleri değişti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında Abdullah Öcalan'ın tecridinin kaldırılmasını ve TBMM'de konuşmasını içeren çağrılarda bulundu.

Bahçeli’nin "Ne Kandil, ne de Edirne; adres İmralı'dan DEM'e uzansın" ifadeleri, seçim öncesindeki tutumuyla çelişti ve tepkilere neden oldu.

DEM PARTİ HEYETİ, ÖCALAN’I ZİYARET ETTİ

28 Aralık 2024’te DEM Parti heyeti, İmralı’da PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile bir görüşme gerçekleştirdi. Parti, görüşme sonrası Öcalan’ın mesajlarını paylaşarak şu açıklamayı yaptı:

"Sayın Abdullah Öcalan ile kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik. Kendisinin sağlığı iyi, morali yüksekti. Kürt sorununa kalıcı çözüm bulmaya yönelik değerlendirmeleri hayati öneme sahipti.”

"NEREDEN NEREYE…”

Cumhur İttifakı’nın seçim öncesi muhalefeti "terörle" hedef alan söylemlerinden, seçim sonrası Öcalan’ı adres gösteren açıklamalara geçişi, Erdoğan’ın sıklıkla dile getirdiği “Nereden nereye” sözlerini hatırlattı.

Erdoğan ve Bahçeli’nin seçim dönemindeki tutumlarıyla bugünkü tavırları arasındaki keskin farkın, önümüzdeki dönemde nasıl sonuçlar doğuracağı ise merak konusu.