Neslican Tay’ın annesi anlattı, Ekrem İmamoğlu gözyaşlarını tutamadı

Yayınlanma: 07.10.2023 - 11:05

Güncelleme: 07.10.2023 - 11:05

Beylikdüzü Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iş birliğiyle yapımı tamamlanan Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Kültür ve Sanat Merkezi ortak açılışla kapılarını açtı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın katılımıyla açılan merkezde Neslican Tay’ın adı da gençlik merkezinde yaşatılacak.

Sosyal medya hesaplarından kanserle mücadelesini anlattığı paylaşımlarıyla tanınan Tay 2019’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

"SİZİN KALPLERİNİZ BİRBİRİNE DEĞDİ"

Açılışa katılan Tay’ın annesi Fatma Tay’ın konuşması katılımcıları duygulandırdı. Neslican Tay’ın öldüğü gece İmamoğlu ile olan anısını anlatan anne Tay şunları söyledi:

“Öncelikle çok teşekkür ederim. İki tane çok güzel insan bana bakıyor; sayın İmamoğlu, sayın Çalık. Şu an tamamen spontane konuşuyorum Neslican’ın annesi olduğum için. Onun adını, anısını yaşattığınız için çok duyguluyum. Neslican’ın bir sözü vardı ‘Ben bir bacaktan ibaret değilim çok daha fazlasıyım…’ Evet gerçekten Neslican çok daha fazlasıydı. Maalesef bunu herkes görmedi. Ama gören güzel kalpler var sayın İmamoğlu, sayın Çalık… Özellikle sayın İmamoğlu sizle ilgili bir anım var. Ben Neslican’ı kaybettiğim gece İmamoğlu benim yanımdaydı, elimi tuttu, başımı okşadı. Çünkü benim yavrum onu çok seviyordu. O seçimi kazandığı gece benim yavrum küçücük bir yurt odasında tek bacağının üzerinde saatlerce dans etti. Kızım otur dedim, ‘Hayır anne, kazandı’ dedi. Siz çok farklısınız. Sizin kalplerinizle birbirinize değdi Neslican’la. Eminim çok daha iyi yerlere geleceksiniz. Ben bunu hissediyorum. Bu kültür merkezinde Neslican için tüm gençlere çalışmanın, eğitim, hastalıkla, felaketle mücadele etmeyi anlatırsa… Hala binlerce insan Neslican’ın videolarından ilham alıyor. O gerçek bir melekti. Benim yavrumun adını yaşattığınız ekibinize ve size çok teşekkür ediyor, güzel kalplerinden öpüyorum.”

İmamoğlu’nun anne Tay’ın sözleri karşısında gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

İMAMOĞLU: İNANILMAZ BİR BAĞ…

İmamoğlu şu konuşmayı yaptı: “Atatürk’ün kütüphanecisi Nuri Ulusu’nun oğlu Kemal Ulusu’yu yıllardır tanırım. Neslican Tay’ı videolarından tanıdım. Sonra kaybedince, aramızda inanılmaz bir bağ olduğunu tespit etmiştim. Hissetmiştim demek ki. Sonra bunu yakınlarından duyunca, hüznümüz daha da arttı. Burada ismi yaşayacak. Evet, Arda’nın ‘Ekrem Amca’sıydım’ gerçekten. Çünkü uzun saçlı halini hatırlıyorum. Çok özel bir çocuktu. Bir çocuğumuzu kaybettik. Sevgi Soysal ismi, çok özel bir isimdir kadın mücadelesi açısından yazdıklarıyla, bize bıraktıklarıyla. Ve Rasim Öztekin. Özel bir sanatçı, özel bir insan. Biz çok güzel duygularımızı birbirimize hissettirmiştik. Bugün, ismiyle burada çok özel bir salonu Beylikdüzü’müze kazandırdık. Ama esasen Rasim Öztekin ismi, şöyle bir kazanım sundu. Şehrimizin en batısına bir Şehir Tiyatroları sahnesi kazandırdı aslında. Burada İstanbul Büyükşehir Belediyemizin Şehir Tiyatroları’nın sahnesi var. Dolayısıyla her birisi özel bir hikaye, her birisi özel bir an.”

NESLİCAN TAY KİMDİR?

Sosyal medya hesaplarından kanserle mücadelesini anlattığı paylaşımlarıyla tanınan Neslican Tay 2019’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Tay, daha önce üç kez kanseri yenmesine rağmen dördüncü kez kansere yakalanmıştı. 21 yaşındaki Tay’ın bacağı, 2018 yılında tümör nedeniyle kesilmişti.

Neslican Tay, Twitter hesabından son olarak “Çok teşekkür ederim. 3 kere yendim 4. de yolda ben de kendime ve iyileşeceğime çok inanıyorum. İyi ki varsınız videoyu burdan benim yerime paylaşıp güzel dileklerini esirgemeyen herkes!'” mesajı paylaşmıştı.

Tay, Instagram hesabından da “Hala taburcu olacak kadar iyi olmayı bekliyorum. Şimdi her şeyin çok güzel olmasının tam zamanı bence. Hadi hemen olsun” yazmıştı.

Neslican Tay, bir süre de YouTube kanalında yaşadıklarını paylaşmaya başlamıştı.