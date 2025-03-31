Nevruz’da okunmamıştı: Ömer Öcalan, ‘Öcalan’ın mesajını paylaştı

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, cezaevinde ziyaret ettiği terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın Nevruz ve Ramazan Bayramı mesajını paylaştı.

Nevruz’da okunmamıştı: Ömer Öcalan, ‘Öcalan’ın mesajını paylaştı
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ANKA
Yayınlanma: 31.03.2025 - 20:34

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ı cezaevinde ziyaret etti. Ziyarete ilişkin açıklama yapan Ömer Öcalan şunları kaydetti: 

"Ramazan Bayramı vesilesiyle İmralı Ada Hapishanesi’nde bulunan Sayın Abdullah Öcalan, Hamili Yıldırım, Veysi Aktaş ve Ömer Hayri Konar ile 31 Mart tarihinde (bugün), aileleri olarak bir görüşme gerçekleştirdik.

Türkiye, Orta Doğu ve dünyada önemli gelişmelerin yaşandığı bu dönemde, Sayın Abdullah Öcalan‘ın mesajını kamuoyunun bilgisine sunuyorum: 'Newroz’da halkımızın Barış ve Demokratik Toplum Çağrısını büyük bir coşku ile sahiplenmesini selamlıyorum. Tekrardan halkımızın Newroz’unu ve Ramazan Bayramını kutluyorum'."

DEM Parti, İmralı Heyeti'nin teröristbaşı Öcalan ile görüşmesine izin çıkmadığı için Nevruz etkinliğine mesaj göndermediğini açıklamıştı.


Etiketler: #Ömer Öcalan #Abdullah Öcalan #nevruz

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