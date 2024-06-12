Nihal Olçok, Erdoğan'a seslendi: 'Ben de bu iki kişinin katilini arıyorum'
15 Temmuz darbe girişiminde eşi Erol Olçok ve oğlunu kaybeden Nihal Olçok, sosyal medya hesabı üzerinden AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi. Olçok, "Ben de bu iki kişinin katilini arıyorum" dedi.
Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmesi sonrası, Nihal Olçok da sosyal medya hesabı üzerinden Erdoğan'a seslendi.
Olçok, "Sayın Erdoğan bende bu fotoğraftaki iki kişinin katillerini arıyorum. HALA !!! Ayrıca Ayşe Ateş hanımefendi ile görüşmenize çok mutlu oldum. Yarının sahibi Allah’tır diyorum" dedi.
Sayın @RTErdogan bende bu fotoğraftaki iki kişinin katillerini arıyorum. HALA !!!— Nihal OLÇOK (@NihalOlcok) June 11, 2024
Ayrıca @ayseatesaa hanımefendi ile görüşmenize çok mutlu oldum. Yarının sahibi Allah’tır diyorum. pic.twitter.com/PYGt1WDy6B
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