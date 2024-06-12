Nihal Olçok, Erdoğan'a seslendi: 'Ben de bu iki kişinin katilini arıyorum'

Yayınlanma: 12.06.2024 - 09:47

Güncelleme: 12.06.2024 - 09:52

Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmesi sonrası, Nihal Olçok da sosyal medya hesabı üzerinden Erdoğan'a seslendi.

Olçok, "Sayın Erdoğan bende bu fotoğraftaki iki kişinin katillerini arıyorum. HALA !!! Ayrıca Ayşe Ateş hanımefendi ile görüşmenize çok mutlu oldum. Yarının sahibi Allah’tır diyorum" dedi.