Ayşe Ateş, Fatih Erbakan ile görüşecek

Yayınlanma: 11.06.2024 - 17:36

Güncelleme: 11.06.2024 - 17:36

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Fatih Erbakan başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Kılıç, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş ile görüşme yapacağıyla ilgili, "Merhum Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş Hanımefendi'nin Sayın Cumhurbaşkanı'yla görüşecek olmasını olağan bir gelişme ve görüşme olarak değerlendiriyoruz" dedi.

Devamında Ayşe Ateş'in Fatih Erbakan'la da görüşme talebi olduğunu söyleyen Kılıç, şu ifadeleri kullandı:

"Merhum Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş Hanım'ın Genel Başkanımız Fatih Erbakan Bey'den de bir görüşme talebi oldu. Sayın Genel Başkanımız görüşme talebine olumlu yanıt verdi ve Sayın Ayşe Ateş'in Genel Başkanımızın ziyareti yarın Yeniden Refah Partisi genel merkezinde inşallah gerçekleşmiş olacak. Tabii ki bu bir hak arayışıdır. Nihayetinde Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri yargısı anayasanın ve yasanın çizdiği sınırlar çerçevesinde bireylerin haklarını sağlamakla mükelleftir. ‘Adalet mülkün temelidir’ cümlesindeki mülkten kasıt devlettir. Devletin temeli, mülkün temeli devlet yani devlet kavramı, mülkle birlikte eşgüdüm halinde adalet sac ayağı üzerinde yükselmektir. Dolayısıyla devlet bağımsız yargıyı çalıştırmak, adaleti tesis etmek, mülkü bu yönüyle güvene almakla mükelleftir."