Normalleşme sürecini değerlendiren CHP’liler, ‘Erdoğan yargıya müdahalede ısrarcı’ dedi: ‘Seçimden ders almamış’
Parti kurmayları “Biz yine kutuplaştırmayı azaltma sorumluluğuyla hareket edeceğiz. Ama haksızlıkta sesimizi yüksek tonda çıkartacağız” vurgusunu yaptı.
CHP kurmayları, CHP
Genel Başkanı Özgür
Özel’in Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’ı
ziyaret ederek başlattığı
“siyasette normalleşme
süreci”ne ilişkin
değerlendirmede bulundu.
Tutuklu generallerin
serbest bırakılmasını
olumlu bulurken Yargıtay
Cumhuriyet
Başsavcılığı
ataması ve Kobani
davasıyla ilgili
“Erdoğan ‘Yargıya
müdahaleye
devam edeceğim’
diyor” yorumunu yapan
kurmaylar, “Demek ki 31
Mart seçimlerinden gerekli
dersi almamış” dedi.
"NORMAL DEĞİL"
Komutanların tahliye edilmesine değinen partililer “Geç atılmış olumlu bir adım. Bunu genel başkanımızın cumhurbaşkanı ile görüşmesinin bir sonucu olarak da görebiliriz” yorumunu yaptı. Buna karşın Kobani davası kararlarının “sürece karşı olumsuz bir hamle olduğunu” söyleyen kurmaylar, “Kobani davasında 130 sayfalık ceza bir buçuk saatte yazıldı. Bu durum, talimatlı bir iş olduğunu gösterir. Cezalara bakarsanız HDP çizgisinden uzaklaşan bazı kişilere beraat verilmesi, uzaklaşmayanlara ise ceza yağdırılması normal değil. Erdoğan ‘Yargı benim maşam, bu da sizin hep tepenizde’ demeye devam ediyor. Bir de dava kararlarından hemen sonra illere eylem yasakları geliyor. Bunların hepsi yaşananların kurgu olduğunu gösteriyor” ifadelerini kullandı.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na Muhsin Şentürk’ün atandığını da anımsatan partililer, “Cumhurbaşkanının müdahalesiyle bir aday çektirildi. Çektirilen adayın oy verenleri, cumhurbaşkanın istediği adayı desteklenmesi istendi. Yargıya bu kadar müdahale olamaz. İlerde YSK, HSK seçimleri de olacak. Demek ki onlara da müdahale olacak. Yani demek ki 31 Mart seçimlerinden gerekli dersi alınmamış. Vatandaşımız ‘Ekonomi kötü, koşullarımı düzelt’ demişti. Hukukun üstünlüğü olmadan ekonomi düzelmez” değerlendirmesini yaptı.
"SESİMİZ GÜR ÇIKACAK"
Bu yaşanan gelişmelerin
CHP’nin normalleşme
sürecine bakışını nasıl
etkileyeceğini yorumlayan
kurmaylar, “Normalleşme
aslında kutuplaşmayı
azaltma hedefiyle yaptığımız
bir şey. Cumhurbaşkanına
gidişimizin birinci
nedeni de buydu. Biz
yine kutuplaştırmayı
azaltma sorumluluğuyla
hareket edeceğiz. Ama
haksızlık gördüğümüz
her yerde sesimizi en
yüksek tonda çıkartacağız.
Genel başkanımızın
cumhurbaşkanına gitmesi
‘Haksızlığa susacağız’ demek
değil. Daha çok sokakta
olacağız. Mağdurun yanında
olmaya devam edeceğiz” diye
konuştu.
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