Nükleer Düzenleme Kurumu'nda üst düzey görevden alma: 'İzzet Ulvi Yönter' iddiası

Nükleer Düzenleme Kurumu Başkan Yardımcısı Bora Ülker görevden alındı.

Halktv'nin aktardığına göre, Ülker'in görevden alınma gerekçesinin istifa eden MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'e destek paylaşımı yapması olduğu iddia edildi.

İzzet Ulvi Yönter'in istifasından kısa bir süre sonra geçtiğimiz haftalarda MHP, İstanbul İl Başkanlığının feshedildiği açıklanmıştı.

Siyaset gündeminde bomba etkisi yaratan bu gelişmenin etkileri henüz sürerken, partinin Kütahya, Eskişehir, Kars, Bilecik, Çanakkale, Muğla ve Bolu il teşkilatları da feshedildi.