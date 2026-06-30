Numan Kurtulmuş'tan dikkat çeken 'süreç' açıklaması: 'Türkiye'nin bu adımı atması şart'

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, süreç hakkında hazırlanması beklenen yasanın geciktirilmeden yapılması ve Türkiye'nin bu adımı atmasının şart olduğunu söyledi.

Kurtulmuş, Norveç Parlamentosu Başkanı Masud Gharahkhani ile görüştü. Görüşmenin ardından ikili, ortak basın toplantısı düzenledi.

Gündeme ilişkin konuların ele alındığı toplantıda Kurtulmuş, görüşmenin verimli ve faydalı geçtiğini söyledi.

NATO MESAJI

Norveçli mevkidaşının, dün İstanbul'da gerçekleştirilen NATO Parlamenter Zirvesi toplantısında da katıldığını anımsatan Kurtulmuş, Zirve kapsamında da karşılıklı görüş alışverişinde bulunduklarını bildirdi.

Kurtulmuş, "İnşallah önümüzdeki hafta 7-8 Temmuz'da Ankara'da NATO Liderler Zirvesi gerçekleştirilecek. Bu vesileyle şunu ifade etmek isterim ki Türkiye, özellikle diplomasiye önem veren tavrıyla, dünyadaki bütün çatışmaların masada çözülebileceğine inanan yaklaşımlarıyla özellikle son dönemde uluslararası diplomasinin önemli merkezlerinden birisi haline geldi" diye konuştu.

Bu yıl içerisinde en az 5-6 büyük toplantının Türkiye'de yapıldığına ve yapılacağına işaret eden Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Parlamentolar Arası Birlik 152. Genel Kurulu'nun nisan ayında İstanbul'da yapıldığını hatırlatmak isterim. Şimdiye kadar yapılan en yüksek katılımlı bir toplantıyı icra ettik ve dünya parlamentolarının temsilcileri bir araya gelerek küresel meseleleri müzakere etme imkanına kavuştu. Aynı günlerde Antalya Diplomasi Forumu'nda çok sayıda uluslararası temsilci, bakan, hükümet temsilcisi gelerek çok verimli bir diplomasi platformu oluşturuldu, meseleler müzakere edilme imkanına kavuştu. İstanbul'da gerçekleştirdiğimiz NATO Meclis Başkanları Toplantısı da Washington ve Brüksel'den sonra üçüncü toplantı olması bakımından önemliydi. Ümit ederiz ki bundan sonraki süreçte bu toplantılar da artık gelenekselleşir ve kurumsallaşır.

Türkiye, çatışma çözümlerine ilişkin neler teklif ettiği merak edilen önemli bir ülke haline gelmiştir. Bu da Türkiye'nin bir diplomatik çekim merkezi haline gelmesini sağlamaktadır. Burada şunu da ifade etmek isterim ki Norveç aslında arabuluculuk konusunda, çatışma çözümleri konusunda fevkalade önemli ülkelerden birisidir, çok geniş tecrübelere sahiptir, birçok ülke arasındaki çatışmalarda arabulucu rolünü başarıyla icra etmiş olan bir ülkedir. Norveç'in de bizim gibi temel yaklaşımı, meselelerin, çatışmaların çözümünde savaşın değil, silahın değil, müzakerenin ve diplomasinin esas alınması gerektiğidir. Bundan dolayı da Norveç'le bu konuda bir benzerliğimizin olduğunun altını çizmek isterim."

ABD İLE İRAN ARASINDAKİ MÜZAKERELER

TBMM Başkanı Kurtulmuş, ABD ile İran'ın müzakerelerine de benzer şekilde destek verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu sorunun bir an evvel karşılıklı müzakereler yoluyla çözülmesi, her iki tarafın da kabul edeceği bir barış sürecinin nihayete erdirilmesi gerektiğinin hem bölgemizin barışı açısından hem dünya barışı açısından hayati önemde olduğuna inanıyoruz. Bu çerçevede Cenevre'de başlayan ve Doha'da devam edecek olan ABD-İran görüşmelerinin iyi sonuçlar vermesini ümit ediyoruz.

Burada bir kere daha şu uyarıyı yapmanın bir vazifemiz olduğu kanaatindeyim: bu mesele, kendi yolunda müspet şekilde devam ederken, bundan rahatsız olan bazı ülkelerin yapabileceği provokasyonlara karşı da başta her iki ülke olmak üzere uluslararası camianın dikkatli olmasını tavsiye ediyoruz. Bölgede barış istemeyen, istikrarsızlıktan beslenen ve istikrarsızlığın olması için çevredeki ülkelere zaman zaman saldırılarını sürdüren İsrail'in, Amerika-İran arasındaki barış müzakerelerinden oldukça rahatsız olduğu aşikardır. İsrail'in provokasyonlarına mahal verilmemesi, meydan bırakılmaması bu sürecin sağlıklı yürümesinin en temel şartıdır.

Bu çerçevede Türkiye olarak İsrail'in hem Lübnan'da sürdürdüğü saldırıları hem de Suriye'ye karşı yaptığı saldırıları uluslararası hukukun açık birer ihlali olarak görüyor ve bölgemizin sükunete, huzura ihtiyacı olduğunu bir kez daha tekrarlıyoruz. İsrail'in bu saldırganlıklarını durdurması, bölge barışının ilk şartıdır. Dolayısıyla uluslararası camia, hazır ABD ile İran arasında bir müzakere ortamı doğmuşken ve buradan sonuç alma ihtimali mevcutken İsrail'in bu süreci berhava etmesine asla fırsat vermemelidir."

"ÇIKARILACAK OLAN YASA, MÜSTAKİL VE GEÇİCİ BİR YASADIR"

TBMM Başkanı Kurtulmuş, konuşmasının ardından bir gazetecinin, süreç kapsamında yapılması öngörülen yasal düzenlemelerin son durumuna ilişkin sorusu üzerine, "Terörsüz Türkiye çalışmasıyla Türkiye'nin iç kalesini tahkim etmek bakımından tarihi bir adım atıldığını ve çok başarılı bir şekilde bugüne kadar gelindiğini" söyledi.

Kurtulmuş, TBMM Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun bir raporla çalışmalarını sonlandırdığını ve bu raporun yol haritası olduğunu ifade etti.

Yol haritasında dile getirilen hususları alarak partilerin bu süreci sonlandırmak bakımından bir yasal düzenleme yapılması mecburiyeti olduğunu ifade eden Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Mutlaka terör örgütü mensuplarının silahlarını bırakmasını, terörün bütünüyle geride kalmasını, örgütün kendisini feshetmesini sağlayarak bu arada bu yolda atılacak adımların kısa süre içerisinde tamamlanması gerektiğini düşünüyoruz. Çıkarılacak olan yasa, müstakil ve geçici bir yasadır. Yani münfesih örgüt mensuplarını kapsayacak geçici bir yasadır. Bir kereliğine çıkarılacak. Belli bir süre verildikten sonra gelenler bundan istifade edecek. Gelmeyenler için de kapı kapanacak. Böyle bir mekanizmanın kurulmasını ümit ediyoruz."

"İTTİFAKLA ÇIKARTILACAK YASA OLMASI GEREKİR"

Kurtulmuş, çıkarılacak yasanın bir af niteliğinde olmayacağının ifade ederek "Aynı şekilde çıkarılacak olan yasa başta şehitlerimiz ve gazilerimizin aileleri olmak üzere Türkiye'de geniş kitleleri rencide edecek bir yaklaşıma sahip olmayacaktır. Bunun için bütün partiler bir araya gelerek, terör örgütünün silah bırakmasının tamamlanması süreci için gerekli olan bu yasal düzenlemelerin yapılmasını bekliyoruz. Hazırlanacak yasa sadece bir ya da birkaç partinin hazırladığı değil, Meclis'in ortak kanaati, ittifakla çıkartılacak yasa olması gerekir" değerlendirmesinde bulundu.

Süreçle ilgili devlet kurumlarının çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Kurtulmuş, "Ümit ederim ki çok kısa bir süre içerisinde yasal hazırlıklar da tamamlanır ve önce komisyonlara ardından da Genel Kurul'a getirilmiş olur. Başlanılan hayırlı işi en kısa süre içerisinde en hayırlı şekilde bitirmek esastır. Artık bundan sonra bu işin savsaklanmadan, geciktirilmeden ve asla en ufak bir detayı ihmal edilmeden iyi planlanarak yapılması ve Türkiye'nin bu adımı atması şarttır" dedi.