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Numan Kurtulmuş’tan Selçuk Türkoğlu ve Müsavat Dervişoğlu’na 'geçmiş olsun' telefonu

Numan Kurtulmuş’tan Selçuk Türkoğlu ve Müsavat Dervişoğlu’na 'geçmiş olsun' telefonu

25.08.2026 16:18:00
Güncellenme:
ANKA
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Numan Kurtulmuş’tan Selçuk Türkoğlu ve Müsavat Dervişoğlu’na 'geçmiş olsun' telefonu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kurtuluş Parkı’nda er şehit aileleri ve er gazilere ziyareti sırasında çıkan arbedede rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Türkoğlu ile İYİ Parti Lideri Müsavat Dervişoğlu’nu telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
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TBMM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un Kurtuluş Parkı’ndaki er şehit aileleri ve er gazilerini ziyareti sırasında yaşanan arbedede rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu’nu ve konuyla ilgili İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Müsavat Dervişoğlu’nu telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini ilettiği bildirildi. 

Kurtulmuş'un görüşmelerde ayrıca ilk andan itibaren olayı yakından takip ettiğini ve konunun bundan sonra da takipçisi olacağını ifade ettiği belirtildi. 

İlgili Konular: #İyi Parti #Numan Kurtulmuş #Müsavat Dervişoğlu