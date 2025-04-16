Halide Tülay Demirsöz kimdir? Sırrı Süreyya Önder'in eski eşi Halide Tülay Demirsöz kaç yaşında, çocuğu var mı?

DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in kalp krizi geçirmesi sonrasında eski eşi Halide Tülay Demirsöz gündem oldu. Peki, Halide Tülay Demirsöz kimdir? Sırrı Süreyya Önder'in eski eşi Halide Tülay Demirsöz kaç yaşında, çocuğu var mı?

Halide Tülay Demirsöz kimdir? Sırrı Süreyya Önder'in eski eşi Halide Tülay Demirsöz kaç yaşında, çocuğu var mı?
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 16.04.2025 - 14:48

DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, dün akşam saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucu aniden hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Peki, Halide Tülay Demirsöz kimdir? Sırrı Süreyya Önder'in eski eşi Halide Tülay Demirsöz kaç yaşında, çocuğu var mı?

HALİDE TÜLAY DEMİRSÖZ KİMDİR?

Halide Tülay Demirsöz hakkında kamuya çok fazla bilgi bulunmamaktadır. Sırrı Süreyya Önder ile 1991 yılında evlenen Halide Tülay Demirsöz, bu evlilikten Ceren Önder adını verdikleri bir kız çocuğu dünyaya getirmiştir. Ancak çiftin evlilikleri uzun sürmemiştir ve boşanmışlardır.

HALİDE TÜLAY DEMİRSÖZ ÇOCUĞU

Halide Tülay Demirsöz ve Sırrı Süreyya Önder'in evliliğinden bir kızları olmuştur. Kızlarının adı Ceren Önder'dir.


Etiketler: #Dem Parti #Sırrı Süreyya Önder #Halide Tülay Demirsöz

İlgili Haberler

Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto kimdir, kaç yaşında?

Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto kimdir, kaç yaşında?
Sırrı Süreyya Önder kimdir?

Sırrı Süreyya Önder kimdir?
Devrim Nas kimdir, kaç yaşında, nereli? Devrim Nas dizi ve filmleri...

Devrim Nas kimdir, kaç yaşında, nereli? Devrim Nas dizi ve filmleri...
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler