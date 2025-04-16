Halide Tülay Demirsöz kimdir? Sırrı Süreyya Önder'in eski eşi Halide Tülay Demirsöz kaç yaşında, çocuğu var mı?
DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in kalp krizi geçirmesi sonrasında eski eşi Halide Tülay Demirsöz gündem oldu. Peki, Halide Tülay Demirsöz kimdir? Sırrı Süreyya Önder'in eski eşi Halide Tülay Demirsöz kaç yaşında, çocuğu var mı?
DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, dün akşam saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucu aniden hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Peki, Halide Tülay Demirsöz kimdir? Sırrı Süreyya Önder'in eski eşi Halide Tülay Demirsöz kaç yaşında, çocuğu var mı?
HALİDE TÜLAY DEMİRSÖZ KİMDİR?
Halide Tülay Demirsöz hakkında kamuya çok fazla bilgi bulunmamaktadır. Sırrı Süreyya Önder ile 1991 yılında evlenen Halide Tülay Demirsöz, bu evlilikten Ceren Önder adını verdikleri bir kız çocuğu dünyaya getirmiştir. Ancak çiftin evlilikleri uzun sürmemiştir ve boşanmışlardır.
HALİDE TÜLAY DEMİRSÖZ ÇOCUĞU
Halide Tülay Demirsöz ve Sırrı Süreyya Önder'in evliliğinden bir kızları olmuştur. Kızlarının adı Ceren Önder'dir.
Etiketler: #Dem Parti #Sırrı Süreyya Önder #Halide Tülay Demirsöz
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