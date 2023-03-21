Nur cemaatinin Yeni Asya kolu Millet İttifakı'nı destekleyecek
Nur cemaatinin Yeni Asya kolu, 14 Mayıs 2023'te düzenlenecek seçimlerde Millet İttifakı'nı destekleme kararı aldığını duyurdu
Seçimlere 2 aydan az bir süre kala Türkiye'deki çeşitli dinsel yapılanmaların hangi ittifak ve partiyi destekleyeceklerini ilan ettikleri açıklamaları sürüyor. Vakıf ve dernek adı altında faaliyet gösteren ve çoğunluğu AKP'ye yakın olan bu yapılardan biri de Nurcuların Yeni Asya kolu.
Grup adına yapılan açıklamada, seçimlerde Millet İttifakı'nın destekleneceği açıklandı. Kararı gruba yakın Yeni Asya gazetesinin genel yayın yönetmeni Kazım Güleçyüz duyurdu. Kararın istişare sonucu alındığını belirten Güleçyüz, 2018 seçimlerinde de Millet İttifakı'nı desteklediklerini hatırlattı.
Güleçyüz'ün Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:
"Yeni Asya'nın Temsilciler Toplantısında yine istişare sonucu karara bağlanan tercihi, 2018 seçiminde olduğu gibi 14 Mayıs 2023 seçimlerinde de, tek adam rejimine karşı güçlendirilmiş parlamenter sistem hedefiyle bir araya gelen partilerin teşkil ettiği Millet İttifakıdır."
Nurculuğun kurucusu Said Nursi'nin yolundan gitmek iddiasında olan "Meşveretçiler" adlı bir başka grup ise seçimlerde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nı destekleyeceğini duyurmuştu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Stüdyoda gergin anlar: Yayını terk etti
- AKP içinde kavga: Soylu hakkında bomba iddia
- Görüşmenin perde arkası ortaya çıktı
- Kılıçdaroğlu'nun bileğindeki ayrıntı dikkat çekti
- Partisinden istifa eden üye sayısını açıkladı
- Cumhur İttifakı'nı yerle bir eden soru
- Malatya'da 4.1 büyüklüğünde deprem
- 'Kılıçdaroğlu'nun İnce ziyareti' yalanlandı
- Saray'da panik yaratan anket!
- Hurma nasıl tüketilir, faydaları nelerdir?