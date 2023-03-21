Nur cemaatinin Yeni Asya kolu Millet İttifakı'nı destekleyecek

Yayınlanma: 21 Mart 2023 - 16:02

Güncelleme: 21 Mart 2023 - 16:09

Seçimlere 2 aydan az bir süre kala Türkiye'deki çeşitli dinsel yapılanmaların hangi ittifak ve partiyi destekleyeceklerini ilan ettikleri açıklamaları sürüyor. Vakıf ve dernek adı altında faaliyet gösteren ve çoğunluğu AKP'ye yakın olan bu yapılardan biri de Nurcuların Yeni Asya kolu.

Grup adına yapılan açıklamada, seçimlerde Millet İttifakı'nın destekleneceği açıklandı. Kararı gruba yakın Yeni Asya gazetesinin genel yayın yönetmeni Kazım Güleçyüz duyurdu. Kararın istişare sonucu alındığını belirten Güleçyüz, 2018 seçimlerinde de Millet İttifakı'nı desteklediklerini hatırlattı.

Güleçyüz'ün Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Yeni Asya'nın Temsilciler Toplantısında yine istişare sonucu karara bağlanan tercihi, 2018 seçiminde olduğu gibi 14 Mayıs 2023 seçimlerinde de, tek adam rejimine karşı güçlendirilmiş parlamenter sistem hedefiyle bir araya gelen partilerin teşkil ettiği Millet İttifakıdır."

Nurculuğun kurucusu Said Nursi'nin yolundan gitmek iddiasında olan "Meşveretçiler" adlı bir başka grup ise seçimlerde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nı destekleyeceğini duyurmuştu.