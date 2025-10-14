Meclis'te Pervin Buldan-Turhan Çömez gerginliği: 'Sizin söylediklerinizin hiçbir hükmü yok!'

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nun 14 Ekim 2025 tarihli 6'ncı birleşimi gergin anlara sahne oldu.

Genel kurulda söz alan İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, birleşimi yöneten TBMM Başkanvekili Pervin Buldan'ı hedef alarak "50 bin kişinin katili, bir alçak teröristin mesajlarını Türkiye'ye taşımak gibi bir sorumluluğunuz yok" dedi.

Bunun üzerine Buldan araya girerek Çömez'e "Bu sözlerinizi reddediyorum. Bir insana saygısızlığı asla kabul etmem" diye seslendi. Buldan sözlerinin devamında "Ben bir iş yapıyorsam bu ülkenin geleceği için yapıyorum, barış için yapıyorum" ifadelerini kullandı.

İki isim arasında bir süre daha devam eden tartışmanın ardından Buldan, birleşime ara vererek partilerin grup başkanvekillerini görüşmeye çağırdı.

"CEZAEVİNDEN TERÖRİST BAŞI TALİMAT VERİYOR"

Aranın ardından taraflar arasındaki tartışma devam etti.

Tekrar söz alan İYİ Partili Turhan Çömez, "50 bin kişinin katili bir terör örgütünün elebaşının mesajları Meclis'e taşınmaz, taşınamaz" diyerek Öcalan'ın sürece muhalif söylemlere yer veren medyaya ilişkin sözlerini hatırlattı ve şunları söyledi:

"Arzu edilen şu; ne istiyorlarsa o konuşulsun, ne söyleniyorsa o alkışlansın, kimse itiraz etmesin. Tabii terörist başının vermiş olduğu mesajla biz bir şey daha öğrendik; sözüm ona bunlar demokrattı, 50 bin kişinin katilinden bir barış elçisi çıkarmaya çalışıyorlardı. "Söyletmem vurun" diyerek aslında bir anlamda ne kadar diktatoryal bir karakter olduğunu, ne kadar despotik olduğunu ve ne kadar faşist olduğunu göstermiş oldu. Biz bunu reddediyoruz."

"Bu ülkede dostluğun, kardeşliğin, huzurun, birlik ve beraberlik ruhunun tesisi için herkes üstüne düşeni yapmalı. Ama bunun yolu terörist başının mesajını bu millete getirip dayatmak değil. Şimdi diyor ki terörist başı "Bunun gereği yapılsın veya susturulsun, farklı görüşler ifade edenler konuşmasın. Peki kim yapsın "bunu iktidar yapsın." İktidar nasıl yapacak? Medya da elinde yargı da elinde... Şu isteniyor belki de; "aynen kumpas davalarında olduğu gibi gereken yapılsın. İtiraz eden kim varsa ihanet sürecine hayır diyen kim varsa kellesi uçurulsun." Cezaevinden terörist başı talimat veriyor."

Çömez, konuşmasını şu ifadelerle sürdürdü:

"Nerde kaldı sizin basın özgürlüğünüz. Meğer terörist başına son günlerde Sözcü ve TELE 1 televizyonunu izleme fırsatı verilmiş ve onları izleyince de aydınlanıvermiş! Şiddetle itiraz ediyoruz. Bu ülkede herkes görüşünü her yerde söyleyecek, paylaşacak!"

"PAÇAVRA AÇANLARLA DA AYNI MASADA OLMAYACAĞIZ!"

İYİ Parti'nin sürece karşı olduğunu ifade edenlere de değinen Turhan Çömez, "Evet biz ihanet sürecine karşıyız!" diyerek şunları söyledi:

"Terörle arasına mesafe koyamayanlarla, teröriste pazarlık yapanlarla, terörden talimat alanlarla aynı masada oturmadık, oturmayacağız!

Teröristlerden ve terör elebaşından barış elçisi çıkarmaya çalışanlarla aynı masada oturmayacağız. İstiklal Marşı okunurken başını öne eğip İstiklal Marşı'nı okumayanlar ve söyleyemeyenlerle utanç içerisinde olanlara aynı masada olmadık olamayacağız. Milletvekili rozetinin üzerinde ay yıldız olduğu için onu yakasına takmaya utananlarla aynı masada olmadık olamayacağız! Ve Türk Bayrağı'nı eline alamayıp, paçavra açanlarla da aynı masada olmayacağız!"

"GENCECİK ASKERLERİMİZ ŞEHİT OLURKEN..."

DEM Parti Grup Toplantısı'nda terör örgütü lideri Öcalan lehine atılan sloganları hatırlatan Çömez bir şehit cenazesinden kareler göstererek konuşmasını şöyle sonlandırdı:

"Grup toplantılarına terörist başının takdis edildiği bir söylemle devam edenlerle, ona slogan attıranlarla "Kürdistan'dan hoş geldiniz" diyerek Türkiye'de olmayan bir yeri vaz gibi gösterenlerle hiçbir zaman aynı platformda, masada olmadık ve olmayacağız! Nihayetinde gencecik askerlerimiz şehit olurken, pırıl pırıl evlatlarımız toprağa düşerken onlara hakaret edenlerle onlara "Ceset" diyenlerle aynı safta olmayacağız!"

"SİZİN BU ÜLKEYE ZERRE KADAR FAYDANIZIN OLMADIĞINI DA ÇOK İYİ BİLİYORUZ"

Turhan Çömez'in ifadelerine Pervin Buldan cevap verirken "Biz aslında bu zihniyeti çok iyi tanıyoruz. Kandan, savaştan, hamasetten beslenen bu zihniyeti iyi tanıyoruz" demesi İYİ Parti sıralarının tepkisine neden oldu. Buldan, İYİ Parti Milletvekillerinin yoğun tepkisi eşliğinde Çömez'e verdiği yanıtı şöyle sürdürdü:

"Sizin bu ülkeye zerre kadar faydanızın olmadığını da çok iyi biliyoruz. Bakın biz bu ülkenin geleceği için konuşuyoruz. Biz bu ülkede anneler ağlamasın diye çalışıyoruz. Biz bu ülkede gencecik insanlar toprağın altına girmesin diye çalışıyoruz. O yüzden sizin söylediklerinizin hiçbir hükmü yok! Barış demeye devam edeceğiz, kardeşlik demeye devam edeceğiz, bu işi yürütmeye devam edeceğiz! İstediğiniz kadar karşı çıkın umrumuzda değil! Haddinizi bilin!"