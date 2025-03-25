O anlar kamerada: Saraçhane'de polis yakın mesafeden biber gazı sıktı, Deniz Yavuzyılmaz müdahale etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz'ın, Saraçhane'deki protesto eylemleri sırasında bir polisin birkaç metreden yurttaşlara biber gazı sıktığı anda yaptığı müdahale kameralara yansıdı.

O anlar kamerada: Saraçhane'de polis yakın mesafeden biber gazı sıktı, Deniz Yavuzyılmaz müdahale etti
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 25.03.2025 - 12:06

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlayan protestolar devam ediyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına tepki gösteren yüz binlerce yurttaşla Saraçhane'de bir araya geldi. Mitingin ardından polis ekipleri, göstericilere müdahale etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, polisin göstericilere müdahale ettiği anları ve müdahalesini paylaştı.

Yavuzyılmaz, paylaşımına, "Dün gece Saraçhane Meydanında; Anayasal hakkını kullanarak barışçıl bir şekilde sesini duyurmak için bir araya gelen gençlerimizin üzerine birkaç metre mesafeden biber gazı sıkıldığı esnada bu durumu engelledik. Gençlerimizin ve polisimizin karşı karşıya gelmemesi için arada kalkan olmayı sürdürüyoruz" notunu düştü.

 


Etiketler: #Ekrem İmamoğlu #Deniz Yavuzyılmaz

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