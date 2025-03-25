Saraçhane'den metroya kesintisiz polis şiddeti: Polisin, polise müdahalesi gündem oldu!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in konuşmasının ardından Saraçhane'den metro istasyonuna giden kalabalığa polis dün gece aralıksız 7 dakika boyunca kesintisiz şiddet uyguladı. O anlar kameraya yansıdı.

Saraçhane'den metroya kesintisiz polis şiddeti: Polisin, polise müdahalesi gündem oldu!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 25.03.2025 - 09:07

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı ilk günden bu yana İstanbul'da başlayan protestolar, Türkiye genelinde artarak devam ediyor.

Saraçhane'de dün toplanan kalabalık, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in konuşmasının ardından dağıldığı sırada polis biber gazı ve copla müdahale etti.

ŞİDDET 7 DAKİKA BOYUNCA SÜRDÜ

İBB binası önünden metro istasyonuna giden kalabalığın peşine takılan polis, 7 dakika boyunca kesintisiz şiddet uyguladı.

PLASTİK MERMİ VE BİBER GAZI!

Polisler müdahale sırasında plastik mermi de kullandı. Bazı polislerin yerde yatan eylemcilere biber gazı sıktığı da görüldü.

POLİS, POLİSE MÜDAHALE ETTİ

Söz konusu görüntülerde, polisin orantısız müdahalesinin bir başka polisin de tepkisi çektiği görüldü. Polis, diğer polisi çekerek o alandan uzaklaştırdı.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Polis şiddeti metro girişine kadar devam etti.

Medyascope muhabiri Murat Türsan, yaklaşık 7 dakika süren kesintisiz polis şiddetini görüntüledi.


Etiketler: #polis #Saraçhane

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