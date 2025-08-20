O eski halinden eser yok şimdi... Çok konuşulacak 'Fahrettin Altun' iddiası: Bakanlıklardan 15 minibüs istedi, reddedildi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı olarak görev yapan Fahrettin Altun, geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararname ile görevinden alınmıştı.

Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurumu (TİHEK) başkanlığına atanan Altun'un yerine Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran getirilmişti.

Nefes yazarı Nuray Babacan, AKP kulislerine dayandırarak kaleme aldığı yazıda, Fahrettin Altun'un yeni makamına alışmakta güçlük çektiğini aktardı.

"MİNİBÜS İSTEĞİ REDDEDİLDİ"

Babacan, şunları kaydetti:

"Direkt gündemle ilgili olmasa da içinde Fahrettin Altun geçen tüm konular ilgi çekiyor. Kendisinin, görkemli İletişim Başkanlığı binasından sonra Bakanlıklar semtindeki yeni makamına alışmakta güçlük çektiği biliniyor.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurum (TİHEK) Başkanlığı’nın olanaklarını yeterli bulmayan ve eksiklerini ilgili bakanlıklar üzerinden halletmeye çalışan Altun’un pek yol alamadığını öğrendik. Parti içindeki kulislere göre, en son ilgili bakanlıklardan 15 adet minibüs istediğinin reddedildiği anlatılanlar arasında."