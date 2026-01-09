O fotoğrafa CHP Manisa İl Başkanı'ndan tepki: 'Eğitimin başındaki bir kişi, adı uyuşturucu ve fuhuşla anılan isimlerle yakın olamaz'

Gazeteci Veyis Ateş’in evinde düzenlenen ve tutuklu Mehmet Akif Ersoy ile avukat Rezan Epözdemir’in de katıldığı doğum günü partisinden yayınlanan fotoğrafta Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli’nin de kadrajda olduğu görüldü.

CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli’nin görevde kalmasının doğru olmadığını söyledi.

“EĞİTİMİN BAŞINDA OLAN KİŞİ ADI FUHUŞ VE UYUŞTURUCUYLA ANILAN İSİMLERLE YAKIN OLAMAZ”

Başkan Özalper, “Altını özellikle çiziyorum; bu bir suç isnadı değildir ancak çocukların eğitimi, güvenliği ve öğretmenlerin itibarı üzerinde yetkisi olan bir kişi, adı uyuşturucu ve fuhuşla anılan isimlerle yakın olamaz. Kamuoyuna yansıyan görüntüler çok rahatsız edicidir. Bu mesele kişisel değil, kamusaldır. Çocuklarla doğrudan temas eden kamu görevlilerinin kamuoyuna yansıyan her görüntüde çok daha dikkatli olması gerekir” dedi.

“VELİLERİN KAYGILARINI ANLIYORUZ”

CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper son olarak şu ifadeleri kullandı, “16 Ocak’ta yapılacak olan karne dağıtımında, görevdeki ismin okullarda öğrencilerle ve velilerle yüz yüze olacağını biliyoruz. Bu fotoğraf ortadayken, ‘Acaba doğru mu, uygun mu?’ diye soran velilerin kaygısı çok doğal. Bu kaygıları yok sayamayız. Biz kimseyi hedef almıyoruz ancak çocuklarla doğrudan temas eden kamu görevlilerinin daha yüksek bir etik hassasiyet taşıması gerektiğini hatırlatmak istiyoruz. Bu bir suç isnadı değildir ancak isimleri fuhuş ve uyuşturucuyla anılan kişilerle yakınlığı göz önüne alındığında, Mehmet Uğurelli’nin çocuklarımızı emanet ettiğimiz eğitim camiasının başında olması da doğru değildir” ifadelerini kullandı.