O iddialar siyaset gündeminde... CHP'li Başarır işaret etmişti! Aydın Ayaydın sessizliğini bozdu, Savcı Sayan'a çağrı yaptı: 'O ismi açıkla!'

AKP'li Savcı Sayan, X hesabından yaptığı son paylaşımda isim vermeden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yakınlığını kullanarak işlerini halleden bir siyasetçi ve iş insanından bahsetti.

Sayan, söz konusu kişinin PKK ve FETÖ’yü idare ettiğini, CHP’yi dizayn etmeye çalıştığını ve AKP’yi “babasının malı gibi” yönetmeye kalkıştığını iddia etti.

“CUMHURBAŞKANIMIZIN YANINDA EL PENÇE DURURKEN…”

Savcı Sayan, şunları yazdı:

"Sayın Cumhurbaşkanı'na en yakın benim deyip her tarafta işini hallediyorsun... PKK ve FETÖ’yü idare, CHP’yi dizayn ediyorsun... AK PARTİ’yi babanın malı gibi görüp yönetmeye kalkışıyorsun... Sayın Cumhurbaşkanımıza düşman işadamları ve siyasetçilerle iş tutuyorsun... Medyanın ve büyük şirketlerin el değiştirmelerinde etkin oluyorsun... Beş kuruş vermeden büyük şirketlere %50 ortak oluyorsun... Devletin arazilerine doymuyorsun... Yurt içi ve yurt dışı bütün ballı işler/rantlar sende... Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında el pençe dururken, arkasından, özel toplantılarda atıp tutuyorsunuz...

Sen nasıl bir karaktersin... Nasıl bu kadar başarabiliyorsun... Bence senin karakterin okullarda tez olarak okutulmalıdır... Lakabın da 100 numaralı siyasetçi ve iş adamı olmalıdır... Bu memleket senin gibilerden çok çekti... Bu gidişle çekmeye de devam edecek... ALLAH seni bildiği gibi yapsın..."

BAŞARIR “O İSİM AYDIN AYAYDIN MI?” DİYE SORMUŞTU

Sayan’ın bu açıklaması üzerine Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır partisinin Grup Toplantı Salonu önünde konuya ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

Başarır, Muğla’yı işaret ederek ilgili kişinin AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın olup olmadığını sormuştu.

AYAYDIN SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Son olarak Ayaydın sessizliğini bozdu, iddiaları reddetti.

Sayan'a çağrıda bulunan Ayaydın da, ismi açıklamasını istedi, siyaset kulislerinde isminin geçtiğini ve zan altında bırakıldığını söyledi.

"Bu tür iddialar bana yapışmaz; alnım açık, başım dik. Gocunacak hiçbir şeyim olmadığını da bu vesileyle bir kez daha kamuoyuna ilan ederim" diyen Ayaydın, Sayan'a şöyle seslendi:

“SAVCI SAYAN’A AÇIK ÇAĞRIDIR.

Sayın Savcı Sayan,

Sosyal medya üzerinden kamuoyuyla paylaştığınız açıklamada, içinde yer aldığınız AK Parti’ye ve bağlılığından kuşku duymadığınız Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a yakın görünen; ancak menfaati için çalışan, liderine ihanet eden ve muhalifleriyle iş birliği yapan sözde bir kişiden bahsetmektesiniz.

Sizi, Ağrılı mert bir ailenin mensubu olarak tanıyoruz. Ancak bu açıklamanızda ismini açıkça belirtmediğiniz sürece, ima ettiğiniz kişiyle hiçbir ilgisi olmayan birçok değerli AK Parti mensubunun ve özellikle şahsımın ismi, çeşitli kulislerde ve siyaset dışı hesapları olan çevrelerin diline dolanmakta; bu da hem partimize hem de Sayın Cumhurbaşkanımıza doğrudan zarar vermektedir.

Tarif ettiğiniz kişi kim ise, kamuoyunu daha fazla meşgul etmeden ismini açıkça belirtmeniz bir sorumluluktur. Hatta elinizdeki tüm bilgi ve belgeleri, amasız fakatsız bir şekilde ilgili adli mercilere iletmeniz ve gereğinin yapılmasını sağlamanız gerekmektedir. Aksi takdirde, bu belirsizlik gereksiz tartışmalara ve asılsız spekülasyonlara zemin hazırlamakta; bu da doğrudan AK Parti’nin itibarını ve Sayın Cumhurbaşkanımızın temsil ettiği duruşu tartışmaya açmaktadır.

Unutulmamalıdır ki, Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın milletin gönlünde kaşıkla topladığı desteği, bu tür açıklamalarla kepçeyle dağıtmak, sadece Erdoğan karşıtlarının ekmeğine yağ sürer.

Ben kendi adıma; hiçbir ilgim olmamasına rağmen, açık ya da örtülü bir şekilde, “çamur at, izi kalsın” mantığıyla ismimi bu tür kirli işlere bulaştırmak isteyenlerle ilgili hukuki süreci başlatacağımın bilinmesini isterim.

Bu tür iddialar bana yapışmaz; alnım açık, başım dik. Gocunacak hiçbir şeyim olmadığını da bu vesileyle bir kez daha kamuoyuna ilan ederim.”



