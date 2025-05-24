O iddialar siyaset gündeminde... CHP'li Başarır işaret etmişti! Aydın Ayaydın sessizliğini bozdu, Savcı Sayan'a çağrı yaptı: 'O ismi açıkla!'

AKP'li Savcı Sayan, X hesabından yaptığı son paylaşımda isim
vermeden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yakınlığını kullanarak işlerini
halleden bir siyasetçi ve iş insanından bahsetti.
Sayan, söz konusu kişinin PKK ve FETÖ’yü idare ettiğini,
CHP’yi dizayn etmeye çalıştığını ve AKP’yi “babasının malı gibi” yönetmeye
kalkıştığını iddia etti.
“CUMHURBAŞKANIMIZIN YANINDA EL PENÇE DURURKEN…”
Savcı Sayan, şunları yazdı:
"Sayın Cumhurbaşkanı'na en yakın benim deyip her
tarafta işini hallediyorsun... PKK ve FETÖ’yü idare, CHP’yi dizayn ediyorsun...
AK PARTİ’yi babanın malı gibi görüp yönetmeye kalkışıyorsun... Sayın
Cumhurbaşkanımıza düşman işadamları ve siyasetçilerle iş tutuyorsun... Medyanın
ve büyük şirketlerin el değiştirmelerinde etkin oluyorsun... Beş kuruş vermeden
büyük şirketlere %50 ortak oluyorsun... Devletin arazilerine doymuyorsun...
Yurt içi ve yurt dışı bütün ballı işler/rantlar sende... Sayın
Cumhurbaşkanımızın yanında el pençe dururken, arkasından, özel toplantılarda
atıp tutuyorsunuz...
Sen nasıl bir karaktersin... Nasıl bu kadar
başarabiliyorsun... Bence senin karakterin okullarda tez olarak
okutulmalıdır... Lakabın da 100 numaralı siyasetçi ve iş adamı olmalıdır... Bu
memleket senin gibilerden çok çekti... Bu gidişle çekmeye de devam edecek...
ALLAH seni bildiği gibi yapsın..."
BAŞARIR “O İSİM AYDIN AYAYDIN MI?” DİYE SORMUŞTU
Sayan’ın bu açıklaması üzerine Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır partisinin Grup Toplantı Salonu önünde
konuya ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.
Başarır, Muğla’yı işaret ederek ilgili kişinin AK Parti
Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın olup olmadığını sormuştu.
AYAYDIN SESSİZLİĞİNİ BOZDU
Son olarak Ayaydın sessizliğini bozdu, iddiaları reddetti.
Sayan'a çağrıda bulunan Ayaydın da, ismi açıklamasını istedi,
siyaset kulislerinde isminin geçtiğini ve zan altında bırakıldığını söyledi.
"Bu tür iddialar bana yapışmaz; alnım açık, başım dik.
Gocunacak hiçbir şeyim olmadığını da bu vesileyle bir kez daha kamuoyuna ilan
ederim" diyen Ayaydın, Sayan'a şöyle seslendi:
“SAVCI SAYAN’A AÇIK ÇAĞRIDIR.
Sayın Savcı Sayan,
Sosyal medya üzerinden kamuoyuyla paylaştığınız açıklamada,
içinde yer aldığınız AK Parti’ye ve bağlılığından kuşku duymadığınız
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a yakın görünen; ancak menfaati
için çalışan, liderine ihanet eden ve muhalifleriyle iş birliği yapan sözde bir
kişiden bahsetmektesiniz.
Sizi, Ağrılı mert bir ailenin mensubu olarak tanıyoruz.
Ancak bu açıklamanızda ismini açıkça belirtmediğiniz sürece, ima ettiğiniz
kişiyle hiçbir ilgisi olmayan birçok değerli AK Parti mensubunun ve özellikle
şahsımın ismi, çeşitli kulislerde ve siyaset dışı hesapları olan çevrelerin
diline dolanmakta; bu da hem partimize hem de Sayın Cumhurbaşkanımıza doğrudan
zarar vermektedir.
Tarif ettiğiniz kişi kim ise, kamuoyunu daha fazla meşgul
etmeden ismini açıkça belirtmeniz bir sorumluluktur. Hatta elinizdeki tüm bilgi
ve belgeleri, amasız fakatsız bir şekilde ilgili adli mercilere iletmeniz ve
gereğinin yapılmasını sağlamanız gerekmektedir. Aksi takdirde, bu belirsizlik
gereksiz tartışmalara ve asılsız spekülasyonlara zemin hazırlamakta; bu da
doğrudan AK Parti’nin itibarını ve Sayın Cumhurbaşkanımızın temsil ettiği
duruşu tartışmaya açmaktadır.
Unutulmamalıdır ki, Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın milletin
gönlünde kaşıkla topladığı desteği, bu tür açıklamalarla kepçeyle dağıtmak,
sadece Erdoğan karşıtlarının ekmeğine yağ sürer.
Ben kendi adıma; hiçbir ilgim olmamasına rağmen, açık ya da
örtülü bir şekilde, “çamur at, izi kalsın” mantığıyla ismimi bu tür kirli
işlere bulaştırmak isteyenlerle ilgili hukuki süreci başlatacağımın bilinmesini
isterim.
Bu tür iddialar bana yapışmaz; alnım açık, başım dik. Gocunacak hiçbir şeyim olmadığını da bu vesileyle bir kez daha kamuoyuna ilan ederim.”