O iddianameden Zekeriya Öz ve Celal Kara çıktı: 'Makam aracıyla firar ettiler'

19 Temmuz 2022 Salı, 11:27

Rize'nin Ardeşen ilçesi kaymakamı olarak görev yaptığı sırada FETÖ bağlantısı nedeniyle ihraç edilerek hakkında soruşturma başlatılan ve tutuklanan Ufuk Özen Alibeyoğlu'yla ilgili iddianamedeki bilgiler ortaya çıktı.

İktidara yakın Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Alibeyoğlu hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istenen iddianamede, Alibeyoğlu'nun kaymakamlığı döneminde devletin kendisine tahsis ettiği araçla, firari Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi iki savcıyı kaçırdığı belirtildi.

KARARDAN 12 SAAT ÖNCE

'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek' ve 'Örgüt kurmak' suçlarından haklarında çıkarılan yakalama kararından 12 saat önce 10 Ağustos 2015'te Sarp Sınır Kapısı'ndan yurtdışına firar eden eski savcılar Zekeriya Öz ile Celal Kara'nın Alibeyoğlu tarafından Ermenistan'a kaçırıldığı tespit edildi.

MAKAM ARACI İLE KAÇIRDI

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü ve Başbakanlık İletişim Merkezi'ne yapılan ihbarlarda, firari savcılar Öz ve Kara'nın Sarp Sınır Kapısı'ndan kaçtıktan 2 gün sonra, dönemin Posof Kaymakamı olan Alibeyoğlu'nun makam aracı ile Türkgözü Sınır Kapısı'na giderek savcılarla buluştuğu, Öz ve Kara'yı makam aracı ile Ermenistan'a kaçırdığı aktarıldı.

"ÖRGÜT İMAMI ÖZEL İLGİ GÖSTERİYORDU"

Habere göre iddianamede, hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanan Alibeyoğlu hakkında verilen başka bir ifadede ise, Alibeyoğlu'nun ankesörlü hatlardan arandığı, operasyonel hat ile mahrem imamla iletişime geçtiği ve FETÖ mensupları ile arasında para transferinin olduğu anlatıldı. Erzurum ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen "FETÖ'nün mülkiye teşkilatı mahrem yapılanması" soruşturmasında ifade veren Y.K.Y., Alibeyoğlu'nun da bulunduğu sohbet grubuna katıldığını söyledi. Y.K.Y., Ali kod adlı örgüt imamının Alibeyoğlu'na özel ilgi gösterdiğini belirterek, "Bu özel ilginin somut nedenini bilemiyorum. Alibeyoğlu'nun daha öncesinde örgüt içinde abi olduğunu düşünüyorum. Kaymakam adaylığı yıllığında yine ihraç edilen 1-2 şahsın ona abi diye hitap ettiğini gördüm" dedi.