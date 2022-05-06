Fethullah Gülen’in müritlerine gönderdiği yeni mesajı ortaya çıktı
Fethullah Gülen’in, darbe girişimi sonrası yargılanan ve hüküm giyen cezaevindeki müritlerine gönderdiği yeni mesajında “cennet vaadinde bulunduğu” ortaya çıktı.
Yıllarca insanları “din üzerinden sömüren” ve 15 Temmuz 2016’da darbe girişiminde bulunan Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşısı Fethullah Gülen’in yeni mesajı ortaya çıktı. Bu kez de darbe girişimi sonrası yargılanan ve hüküm giyen cezaevindeki müritlerine “cennet vaadinde bulunduğu” ortaya çıktı.
Şeker Bayramı nedeniyle internet sitesi üzerinden mesaj yayımlayan Gülen, bayramın kendileri için “hüzün ve keder berzahında (kabir âlemi) yaşandığını” iddia etti. Gülen, İslamda cehennem cinlerinden olduğuna inanılan “ifrit”e işaret ederken, darbe girişimi sonrası yargılanarak cezaevine gönderilen müritlerinin “masum” olduğunu öne sürdü. Gülen, “İleride erişeceğimize inandığımız firdevslerin (cennet) hülyalarıyla teselli bulmaya çalışıyoruz. Gözlerimiz bahar bulutları gibi yaşlar dökerken, iç dünyamızda geleceğe dair ümitler filizlenip boy veriyor. Zemherîde de bulunsak, imanımız bize taptaze yeni baharlar vaat ediyor” dedi. FETÖ elebaşısı, “mübarek günler yaşayacaklarını” da iddia etti.
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