O ihaleler Meclis gündeminde... CHP'li Suat Özçağdaş'tan Bakan Tekin'e zor sorular: 'Bu yıl kaç kitap, kaç forma özel sektörden satın alındı?'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) kitap basım süreci ihalelerini Meclis gündemine taşıdı.

Özçağdaş, Milli Eğitim Bakanı Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi.

Özçağdaş, "Milli Eğitim Bakanlığı 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı’nda zorunlu eğitim kapsamında okutulacak kitapların basım sürecini başlatmıştır. Bu süreç ile ilgili kamuoyuna yansıyan ve tarafımızca ulaşılan bilgiler ışığında Milli Eğitim Bakanlığı’nın süreci şeffaf yönetemediği görülmüştür. Milli Eğitim Bakanlığı her yıl yaklaşık 180-200 milyon adet kitap basmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı, ders kitaplarının bir kısmını kendisi basarken bir kısmını da özel sektörden satın almaktadır" ifadelerini kullandı.

"MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 2025-2026 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İÇİN TOPLAM KAÇ FORMA, KAÇ KİTAP BASACAKTIR?"

Özçağdaş'ın Bakan Tekin'e yönelttiği sorular ise şöyle: