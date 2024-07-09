‘O makam odası geri gelecek’
Samsun’da geçen hafta CHP’li Atakum Belediyesi’ne gelen icra memurları, makam odası ve belediyedeki odalarda bulunan bazı demirbaşları haczetti.
Önceki yönetimde belediyeyle hizmet alımı yapan Bayram Erkan’a ait ‘Besapark’ isimli şirket 21 Milyon TL. alacağı için Türkel’in makamındaki masa, klima, televizyon ve misafir koltuklarına haciz işlemi uygulandı, kamyona yüklenip götürüldü. ‘
"ÇALIŞMA YAPIYORUZ"
Belediye Başkanı
Serhat Türkel, “Söz
konusu parayla makamın
haczedilmesi manidardır.
50 bin lira, 100 bin lira
alacağınız olur da makam
haczedilir. ‘Onu satayım
da paraya çevireyim’
dersin. Ama 21 milyon
TL alacak varken, haciz
yapılacak şey makam odası
değildir. Biz bir komisyon
oluşturduk. Borçlu
olduğumuz esnaflarımızla
diyalog içindeyiz. Aynı
şekilde makam odasını
geri getireceğim. Bunun
çalışmasını yapıyoruz”
diye konuştu.
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