‘O makam odası geri gelecek’

Yayınlanma: 09.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 09.07.2024 - 04:00

Önceki yönetimde belediyeyle hizmet alımı yapan Bayram Erkan’a ait ‘Besapark’ isimli şirket 21 Milyon TL. alacağı için Türkel’in makamındaki masa, klima, televizyon ve misafir koltuklarına haciz işlemi uygulandı, kamyona yüklenip götürüldü. ‘

"ÇALIŞMA YAPIYORUZ"

Belediye Başkanı Serhat Türkel, “Söz konusu parayla makamın haczedilmesi manidardır. 50 bin lira, 100 bin lira alacağınız olur da makam haczedilir. ‘Onu satayım da paraya çevireyim’ dersin. Ama 21 milyon TL alacak varken, haciz yapılacak şey makam odası değildir. Biz bir komisyon oluşturduk. Borçlu olduğumuz esnaflarımızla diyalog içindeyiz. Aynı şekilde makam odasını geri getireceğim. Bunun çalışmasını yapıyoruz” diye konuştu.

