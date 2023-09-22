O okulun töreninde öğrencilere Atatürk'ü kötülemişlerdi... Kindar nesil böyle yetişti!

Büyük Atatürk’ün resmine uygunsuz hareketleri sonrası tutuklanan 17 yaşındaki A.E.S’nin okuduğu Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi, daha önce de Atatürk’e hakaretle gündeme geldi. Okulun Ayasofya’da düzenlediği icazet töreninde dönemin reisülkurra vekili Demirkan, Atatürk’e hakaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın torununun ve eski TBMM Başkanı Şentop’un oğlunun okuduğu okulun 2021’deki icazet töreninde Demirkan’ın, Ayasofya için söylediği “Bir asır gibi bir zaman içinde ezan ve namaz yasaklandı ve müze haline çevrildi. Bunlardan daha zalim ve kâfir kim olabilir?” sözleri tepki çekmişti.

Sefa Uyar
Yayınlanma: 22.09.2023 - 03:00
O okulun töreninde öğrencilere Atatürk'ü kötülemişlerdi... Kindar nesil böyle yetişti!
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Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e yönelik okuldaki saygısız hareketi sonrası tutuklanan 17 yaşındaki A.E.S’nin okuduğu İTO Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi, daha önce de Atatürk’e hakaretle gündeme geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın torunu ve eski Meclis Başkanı Mustafa Şentop’un oğlunun da ortokul kısmında okuduğu okulun icazet töreninde dönemin reisülkurra vekili Mustafa Demirkan, Erdoğan ve Şentop’un karşısında Atatürk’e hakaret etmişti.

Demirkan, 2021’de Ayasofya’daki icazet töreninde “Böyle mabetler, mabet olarak kalması için inşa edildi. Öyle bir zaman geldi ki bir asır gibi bir zaman içinde ezan ve namaz yasaklandı ve müze haline çevrildi. Bunlardan daha zalim ve kâfir kim olabilir? Yarabbi bir daha bu zihniyetin bu ümmetin başına gelmesini mukadder buyurma” sözleriyle tepki çekti. Demirkan, vekillikten reisülkurralığa yükseldi. 

Söz konusu lise, iktidarın bağlantılarının olduğu okullar arasında yer alıyor. Okul aile birliğinin asil üyeleri arasında Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan, iktidara yakın Albayrak Grubu’ndan Mesut Albayrak; yedek üyeleri arasında ise Deniz Feneri Derneği davasından hüküm giyen Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan bulunuyor. Lise için 2021’de kurulmuş “Marmara Vakfı” da bulunuyor. “Ulusal ve uluslararası düzeyde verilen eğitim hizmetlerinin daha yüksek düzeye çıkarılması” için kurulan ve mal varlığı 500 bin lira olan vakfın yöneticileri arasında Bilal Erdoğan var. 

ADD’DEN SUÇ DUYURUSU

Öte yandan Atatürkçü Düşünce Derneği, öğrenci hakkında suç duyurusunda bulundu.


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