O profesörün 'Atatürk' sözlerine tepki yağdı: 'Sen manyak mısın?'

Kocaeli Üniversitesi'nde profesör unvanı ile görev yapan Abdulvahap Akıncı’nın, sosyal medya hesabından yaptığı çirkin paylaşım kamuoyunda tepki yarattı.

Bir eczacının Atatürk fotoğrafını duvarına asarak altına "en iyi ilaç" notunu düşmesine ‘yorum’ yapan Akıncı, şunları yazdı:

"Kızım sen manyak mısın? Adam gelecek kanser ilacı isteyecek ve sen bir tutam Atatürk; ishali olan gelecek, günde üç doz Atatürk mü diyeceksin. Hem tüketirken aç mı yoksa tok mu olacaklar? Eczaneyi niye açtın? Eğer ilaç Atatürk ise fotoğrafına ve heykeline bakarlar. Kızım sen Atatürk'ü mü pazarlıyorsun?"

“CEHALET EN BÜYÜK HASTALIKTIR”

Konuyla ilgili açıklama yapan CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı, sözde profesöre sert sözlerle yüklendi. Sarı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Yaşadığımız hayatın her safhasına dokunmuş, bize cumhuriyeti ve temel hakları armağan etmiş olan Kurucu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret etmeyi meziyet sanan sözde profesörün paylaşımı kabul edilebilir değildir. Ülkemizde milli ve manevi değerlere hakaret ederek bir yerlere şirin gözükmek isteyen bir avuç kendini bilmez müptezel, bizleri milli ve manevi değerlerimize daha sıkı bağlayacaktır. Unutmayın ki bugün oturduğunuz koltuklar, makamlar ve rütbeler Cumhuriyetin ve onun kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük milletimize armağanıdır. O profesör de bilsin ki cehalet en büyük hastalıktır ve onun ilacı Atatürk’tür.”