O sözler yargıya taşındı: Erdoğan'dan Özgür Özel'e tazminat davası!

Yayınlanma: 11.04.2025 - 18:29

Güncelleme: 11.04.2025 - 18:59

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel tarafından İstanbul 46. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sunulan dava dilekçesinde, davalı CHP Genel Başkanı Özel'in, 9 Nisan Çarşamba günü Şişli Belediyesi önündeki mitingde AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sarf ettiği sözlere yer verildi.

Dilekçede özetle, "(CHP Genel Başkanı Özel) Müvekkilimizi doğrudan hedef alarak ve kitleleri tahrik ederek partisini aka çıkartma gayretindedir. Bu bağlamda, davalının söylemleri sadece kişisel bir eleştiri sınırında kalmayıp, kamu düzenini tehdit eden ve anayasal düzene zarar verebilecek potansiyele sahip beyanlardır. Davalıdan sonra söz alan dava dışı kişilerin de konuşmalarında doğrudan müvekkilimizi hedef alan beyanlarda bulunmaları, miting alanında açılan pankartlar ve atılan sloganlarla müvekkilimize yönelik topluca hakaret edilmesi olgusu birlikte değerlendirildiğinde, bu fiillerin birlikte icra edildiği ve organize biçimde yürütüldüğü anlaşılmaktadır" ifadeleri yer aldı.

Dava dilekçesinde, davanın kabulü ve Özel'den 500 bin lira manevi tazminatın haksız fiil tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle tazmin edilmesi talep edildi.

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kayyum atanan Şişli Belediyesi önünde yaptığı konuşmada, "Erdoğan son girdiği genel seçimlerde Cumhurbaşkanı unvanını kazanmış, ancak 31 Mart’ta partisi ilk kez yenilgiyi tadınca, 31 Mart’ta Ekrem Başkan onun atadıklarını bir kez daha yerle bir edince, 31 Mart’ta Cumhuriyet Halk Partisi 47 yıl sonra bir kez daha Türkiye’nin birinci partisi olunca, bizim gösterdiğimiz 47 yıllık sabrı 47 gün gösterememiştir.

Erdoğan hazımsızdır, Erdoğan darbecidir, Erdoğan cuntacıdır, Erdoğan cuntanın başıdır. Çıkmış, şimdi de ‘Biz devletiz’ diyor. ‘Devlet benim arkamda’ diyor. Devlet dediğin binalardan ibarettir. Devlet yönetiminde senin yaptıklarından rahatsızlık da had safhadadır. Ama bir avuç cuntacıyla ‘Devleti ele geçirdim’ diye bu milletin karşısına dikilirsen bu millet sana kendi gücünü mutlaka gösterecektir. Mutlaka gösterecektir" ifadelerini kullanmıştı.