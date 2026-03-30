O sözleri sosyal medyada gündem oldu: İşte İmamoğlu'nun 'kadın cumhurbaşkanı' çıkışının perde arkası...

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “Turpun Büyüğü” başlıklı basın toplantısında ismini açıkladığı bilirkişi S.B. ile ilgili sözleri nedeniyle yargılandığı dava 13 Temmuz 2026 tarihine ertelendi.

19 Mart operasyonuyla tutuklanan CHP’nin cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 27 Ocak 2025’te Saraçhane’de düzenlediği “Turpun Büyüğü” konulu basın toplantısında bir bilirkişinin adını vererek ve AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenerek “Siz de böyle maharetli bilirkişi S. Beyler oldukça, siz de binlerce bilirkişi arasından nokta atış S. Bey bilirkişisini bulan yargı mensupları oldukça bir davanın öncesinde ya da yürüyen sürecin öncesinde heybenizde büyük turplar taşıdığınızı düşünebilirsiniz. Ne var ki sizin turp zannettikleriniz bu milletin gönlünde zerre yer etmez. Sayın Cumhurbaşkanı, turpun büyüğü senin heybenden çıktı. Aslında işin çok kolay. Bu kadar heybe sırtında taşımana gerek yok. Bu kadar yük taşıyacağına kendini sadece milletin sandıktaki vicdanına emanet ettiğin an rahatlayacaksın. Yastığa başınızı koyduğunuzda huzurla uyumak kadar güzeli yoktur” demişti.

Söz konusu basın toplantısından kısa süre sonra İmamoğlu hakkında bilirkişiyi hedef gösterdiği iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re’sen soruşturma başlatılmıştı.

İmamoğlu’nun “yargı görevini yapan bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs” ve “adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs” suçlamasıyla cezalandırılması istenen davanın dördüncü duruşması İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nce Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi’nin 2 No’lu Duruşma Salonu’nda görüldü.

“İNŞALLAH KADIN BİR CUMHURBAŞKANI DA OLACAK”

Savunmasına cumhurbaşkanı tarifi yaparak devam eden İmamoğlu, "İnşallah kadın bir cumhurbaşkanı da olacak" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun bu sözleri kısa sürede gündem oldu. Peki İmamoğlu o ifadesinin öncesinde ve sonrasında ne dedi?

İŞTE O SÖZLERİNİN PERDE ARKASI

Cumhurbaşkanlığı makamı hakkında konuşurken “kadın cumhurbaşkanı” çıkışında bulunan İmamoğlu, "Cumhurbaşkanı nedir biliyor musunuz sayın Hakim? Cumhurbaşkanı, çok önemlidir. Bir eve bakalım, inşallah kadın bir Cumhurbaşkanı da olacak. Cumhurbaşkanı bir eve baktığınızda babadır biliyor musunuz? Annedir. Benim için öyledir yani. Demokrasi elbette, taraf elbette, parti elbette ama bir Cumhurbaşkanı, seçildiği an itibarıyla bir baba hüviyetine geçer” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun savunmasından ilgili kısım şöyle: