'Öcalan' çağrısına Leyla Zana'dan destek: 'Barışı gözleyenlere selam geldi, gözümüz aydın'
Eski HDP milletvekili Leyla Zana, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin PKK elebaşı Abdullah Öcalan çağrısının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Zana, "Bizler, yani barışa susamış olanlar bu gelişmeleri, hukuki ve siyasi bir düzlemde demokratik çözüme dönüştürmeye çalışanların amasız, ancaksız yanında, arkasında duracağız" dedi.
MHP lideri Bahçeli'nin çağrısının ardından terör örgütü PKK lideri Öcalan 43 ay sonra ailesi ile görüştürüldü. Görüşmeyi DEM Parti milletvekili ve Öcalan'ın yeğeni Ömer Öcalan duyurdu.
Bu gelişmelerin ardından Eski HDP Milletvekili Leyla Zana'dan sosyal medya hesabı üzerinden açıklama geldi.
Zana'nın dikkat çeken "Bizler, yani barışa susamış olanlar bu gelişmeleri, hukuki ve siyasi bir düzlemde demokratik çözüme dönüştürmeye çalışanların amasız, ancaksız yanında, arkasında duracağız" ifadelerinin yer aldığı açıklama şu şekilde:
"Çatışma ve savaşlardan feryat eden herkese bir umut ışığı doğdu! Barışı gözleyenlere selam geldi, gözümüz aydın!
Bizler, yani barışa susamış olanlar bu gelişmeleri, hukuki ve siyasi bir düzlemde demokratik çözüme dönüştürmeye çalışanların amasız, ancaksız yanında, arkasında duracağız.
Ortadoğu coğrafyasına barış tohumları ekenler bilmeli ki; bu tohumları sulamaya devam edeceğiz.
Mesele köklü, tarihsel ve ağır!
Hepimiz, en az yüzyıldır süren bu savaşın bitmesi için tarihsel, derin ve ciddi bir sorumlulukla karşı karşıyayız.
Onyıllar önce ekilen barış tohumlarının bereketi bol olsun, yarınlarımız özgür olsun!"
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