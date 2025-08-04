Öcalan'dan Erkan Baş'a 'siyasi parti' mesajı: 'Kendisinden isim önerisi alın'

İmralı Cezaevi'nde tutuklu, terör örgütü PKK'nin lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş'a yeni bir siyasi parti için mesaj ilettiği öğrenildi.

Gazeteci Ruşen Çakır'ın sahibi olduğu MedyaScope'ta dün kaleme aldığı "Türk solu bu sürecin neresinde?" başlıklı yazısına göre, Öcalan DEM Parti İmralı heyetiyle yaptığı görüşmede Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş’a şu mesajı iletti:

“Erkan Baş’a selamlarımı iletin. Bu yeni partiyi Demokratik Cumhuriyet Partisi diye tanımladım. Burada arkadaşlarla da paylaştım isim olarak, ancak kendisiyle de konuşun, bu girişimim ‘Demokratik Sosyalizm Partisi’ temelinde örgütsel birliğe kadar gidecek. Böyle bir oluşumdan bahsediyoruz. Kendisinden de parti ismi önerisi alın. Bu ismi de kendisine iletin. Selamlarımla beraber bir mesaj olarak iletin Erkan’a. Yeni partiye dahil olabilirler.”