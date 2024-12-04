Öcalan - DEM Parti görüşmesiyle ilgili önemli kulis: Heyette kimler yer alacak?

Yayınlanma: 04.12.2024 - 12:50

Güncelleme: 04.12.2024 - 15:37

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “İmralı’yla DEM Grubu görüşsün” sözlerinin ardından DEM Parti'nin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek için Adalet Bakanlığı'na yaptığı başvuruya verilecek yanıt bekleniyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bir haftayı geride bırakan başvuruyla ilgili değerlendirmenin sürdüğünü söylerken arka planda heyette yer alacak isimlerle ilgili önemli bir kulis bilgisi geldi. Edinilen bilgiye göre İmralı’ya gidecek heyet için DEM Parti milletvekili üç isim üzerinde duruluyor. İzin de bu isimler netleştiğinde verilecek.

Gazete Duvar'dan Ceren Bayar'ın haberine göre; iktidar, DEM Parti ile Öcalan görüşmesine olumlu yaklaşıyor. Adalet Bakanlığı, DEM Parti'nin görüşme talebini değerlendirme aşamasında olduğu bildirilirken 'olumlu' yanıt vermesi bekleniyor.

İMRALI HEYETİ İÇİN KONUŞULAN İSİMLER

Kulislere yansıyan bilgiye göre; Öcalan ile görüşecek heyetin Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Sırrı Sakık'tan oluşacağı bildiriliyor.

Buldan ve Önder, 2013-2015 arasındaki çözüm süreci döneminde de Öcalan ile görüşen HDP heyetinde yer almıştı.

BAHÇELİ ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçen hafta yaptığı konuşmada DEM Parti ve Abdullah Öcalan arasında 'derhal temas sağlanması' gerektiğini söylemişti. Hemen ardından DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, İmralı'da terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek için Adalet Bakanlığı'na başvurmuştu.

Başvuruya henüz yanıt verilmedi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti’nin başvurusuna 'makul sürede' cevap verileceğin belirterek “Ne alelacele ne de çok uzun bir süreden bahsediyoruz. İsimler netleştirildiğinde izin verilecek” demişti.