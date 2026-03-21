'Öcalan, Selahattin Demirtaş'a mektup gönderdi' iddiası: 'Siyasete hazırlan...'

İktidarın "Terörsüz Türkiye" olarak adlandırdığı sürece ilişkin çalışmalar sürerken; terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’a mektup gönderdiği iddia edildi.

İddiaya göre, Öcalan mektubunda Demirtaş’a siyasete hazırlık mesajı verdi ve yeni kurulacak partide aktif rol üstlenmesini istedi.

Öcalan’ın toplumdaki meşruiyeti tartışılırken gelen bu adım dikkat çekti.

Nefes'te yer alan habere göre, mektupta Demirtaş’a “siyasete hazırlan” mesajı iletildi.

"SİYASETE HAZIRLAN" MI DEDİ?

Öte yandan, Öcalan’ın DEM Parti yerine yeni bir parti ve kadro oluşturmayı düşündüğü uzun süredir konuşuluyor.

İddialara göre, Öcalan yeni kurulacak partinin tek genel başkanı olması gerektiğini ve bu görev için Demirtaş’ı uygun gördüğünü belirtti.

Kulislerde bu iddia; "Kendi meşruluğunu sağlayamayınca mecburen Demirtaş’a ihtiyaç duydu" şeklinde yorumlandı.

Bu gelişmenin, bugüne kadar kamuoyuna yansıyan Öcalan-Demirtaş gerilimi veya fikir ayrılığı iddialarının aksine, iki isim arasında bir sorun olmadığını ve Demirtaş’ın siyaseten aktif rol almasının istendiğini gösterdiği iddia edildi.