Öcalan’ın doğum gününü kutlamak için Şanlıurfa’ya yürüyüş başlattılar

DEM Parti Gençlik Meclisi, terör örgütü PKK'nin lideri Abdullah Öcalan’ın yaş günü nedeniyle doğum yeri olan Şanlurfa'ya bağlı Ömerli köyüne yürüyüş başlattı.

Öcalan’ın doğum gününü kutlamak için Şanlıurfa’ya yürüyüş başlattılar
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ANKA
Yayınlanma: 01.04.2025 - 15:24

Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesine bağlı Ömerli köyünde 4 Nisan 1949'da dünyaya gelen terör örgütü PKK lideri Öcalan’ın 77’nci doğum gününü kutlamak üzere DEM Partiler, Diyarbakır’daki Dağkapı Meydanı’nda bir araya geldi.

DEM Parti Gençlik Meclisi Üyesi Alihan Şimşek, Ömerli köyüne yürüyüşleri öncesinde basın açıklamasını okudu.

Şimşek, yürüyüşün dört gün süreceğini belirterek, "Türkiye gençliği olarak tarihi tersine çeviren çağrının yürüyüşünü başlatıyoruz" dedi ve şunları kaydetti:

"Tüm yurtsever gençliği 1 Nisan'dan 4 Nisan'a yürüyüşümüzün geçeceği tüm kentlerde baharın sıcaklığı ile bizlere katılmaya, barış ve demokratik toplum çağrısını anlamaya, anlatmaya, tartışmaya ve tartıştırmaya çağırıyoruz. Diyarbakır, Siverek, Hilvan ve Şanlıurfa’dan geçecek yürüyüşümüz 4 Nisan'da Ömerli’ye ulaşarak yeni bir başlangıcın ilanını tamamlayacaktır."

Açıklamanın ardından DEM Partililer yürüyüşlerine başladı.


Etiketler: #Abdullah Öcalan #Dem Parti

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