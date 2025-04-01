Tarih verildi: DEM Parti MYK, Öcalan'ın çağrısından 1,5 ay sonra toplanıyor

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat’taki çağrısından bu yana geçen yaklaşık bir buçuk ayın ardından DEM Parti, sürece dair tartışma yürütmek ve yol haritasını belirlemek üzere Merkez Yürütme Kurulu’nu (MYK) 11 Nisan Cuma günü toplayacak.

Tarih verildi: DEM Parti MYK, Öcalan'ın çağrısından 1,5 ay sonra toplanıyor
Abone Ol google-news
ANKA
Yayınlanma: 01.04.2025 - 12:09

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat’ta yaptığı "tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir" çağrısından bu yana geçen yaklaşık bir buçuk ayın ardından DEM Parti, sürecin nereye evrileceğine dair tartışma yürütmek ve yol haritasını belirlemek üzere Merkez Yürütme Kurulu’nu (MYK) 11 Nisan’da toplantıya çağırdı.

YOL HARİTASI GÖRÜŞÜLECEK

ANKA’nın edindiği bilgiye göre, MYK’da sürece ilişkin nasıl bir yol izleneceği ele alınacak. 

NE OLMUŞTU?

DEM Parti, Öcalan'ın çağrısının ardından Parti yetkili kurullarını toplama kararı almıştı.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan’ın başkanlığında, 2 Mart Pazar günü Parti Meclisi (PM) ve il eşbaşkanları, 3 Mart Pazartesi günü Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ve 5 Mart Çarşamba günü milletvekilleri ve belediye eş başkanlarının katılımıyla toplantılar yapılmıştı.

Bu toplantıların ardından 101 merkezde halk buluşmaları düzenlenmişti.


Etiketler: #Dem Parti #Abdullah Öcalan

İlgili Haberler

DEM Parti ve MHP ilk kez bayramlaştı... MHP'den DEM'e 'Saraçhane' övgüsü: 'CHP'nin sokak çağrısı karşısında...'

DEM Parti ve MHP ilk kez bayramlaştı... MHP'den DEM'e 'Saraçhane' övgüsü: 'CHP'nin sokak çağrısı karşısında...'
MHP-DEM Parti bayramlaşmasına 'İmamoğlu atışması' damga vurdu: 'Ölçüyü kaçırmamak lazım...'

MHP-DEM Parti bayramlaşmasına 'İmamoğlu atışması' damga vurdu: 'Ölçüyü kaçırmamak lazım...'
DEM Parti açıkladı: Öcalan'ın ailesi İmralı'yı ziyaret etti

DEM Parti açıkladı: Öcalan'ın ailesi İmralı'yı ziyaret etti
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler