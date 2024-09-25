ODTÜ’deki alan amacı dışında kullanılmış

Yayınlanma: 25.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 25.09.2024 - 04:00

Sayıştay’ın Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) 2023 denetim raporunda dikkat çekici ayrıntılar yer aldı. Yerleşke içerisindeki tarım arazileri 1984 yılında bir vakfa 49 yıl süreli ve bedelsiz olarak verildi. Rapora göre, aradan geçen 34 yılda vakıf, faaliyette bulunmadı. Bu durumda raporda amacına uygun kullanılmayan parsellerdeki intifa hakkının kaldırılması gerektiği belirtildi. Ayrıca, yasaya uymayan bir şekilde bu alanlarda söz konusu vakfın ilkokul, ortaokul ve lise inşa ettiği görüldü.

Raporda, 2015’te vakıfla imzalanan anlaşmayla, vakfa üst hakkı tanındığı kaydedildi. Ancak, bu sözleşmede de vakfın gelir elde ettiği bu okullara ilişkin ayrıntıların yer almadığı da tespit edildi. Raporda, söz konusu vakfın bu arazilerde yapacağı projelerin üniversiteye sunulmadığının da altı çizildi.