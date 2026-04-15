Öğrencilerden palalı saldırıya tepki: Üniversiteleri çetelere bırakmayacağız

Ege Üniversitesi’nde (EÜ) Öğrenci Sendikası bildirileri dağıtan gençler metro çıkışında çoğunluğu öğrenci olmayan palalarla silahlanmış kalabalık bir ülkücü grubunun saldırısına uğraması ve 2 öğrencinin yaralanmasına tepkiler sürüyor.

“Üniversitelerde çetelere geçit yok! Kara düzeni yıkacağız” pankartı açan öğrenciler yaptıkları basın açıklamasında, “Bizler emeğimizle, alın terimizle kazandığımız bu üniversitenin asıl sahipleriyiz! Dün ellerinde palalarla kampüsümüze sokulan faşist çeteler ve onlara siper olup doğrudan bizlere saldıran okul güvenliği, aynı organize saldırının parçasıdır. Karşımızda görevini yapamayan bir güvenlik zafiyeti değil; öğrencisine karşı çetelerle omuz omuza vermiş, aleni bir suç ortaklığı vardır!

Buradan rektör Musa Alcı’ya açıkça soruyoruz: Öğrencisini koruması gereken güvenlik görevlileri, eli kanlı çetelerle kol kola girip arkadaşlarımızı darp ederken kimden talimat aldı? Bu okulun güvenliği faşist çetelere mi emrinde? Bir kısmının dışarıdan getirildiğini bildiğimiz ve içlerinde Ege Üniversitesi öğrencisi olduğu da tespit edilen o şahıslar hakkında tek bir soruşturma açıldı mı? Bu azılı çete bozuntularının bizim okulumuzda, bizim sıralarımızda ne işi var? Talebimiz de öfkemiz de çok net: Kampüslerimizi kana bulayan bu faşistler derhal okuldan atılmalıdır! Öğrencisini korumak yerine çetelerle bir olup bize saldıran güvenlik görevlileri hakkında acilen soruşturma başlatılmalı ve hepsi görevden alınmalıdır! Bu işin üstünün örtülmesine, okullarımızın faşist çetelere ve onların yardakçılarına teslim edilmesine asla izin vermeyeceğiz” denildi.

“SUSMADIK, SUSMAYACAĞIZ”

Salsırının münferit bir olay ya da tesadüf olmadığının altı çizilen açıklamada, “Bu saldırı; üniversitelerde düşünen, sorgulayan ve geleceğini kendi elleriyle kurmak isteyen öğrencileri susturma girişimidir. Bu ülkede aydınlık bir geleceğin filizlenmesinden korkanlar, kampüslerimizi şiddetin, baskının ve korkunun merkezine çevirmeye çalışıyor. Bizden neden bu kadar korktuklarını gayet iyi biliyoruz! Kampüslerimizi çetelere ve torbacılara peşkeş çekenler, bu cesareti sırtlarını dayadıkları o karanlık tarikat ve cemaat yuvalarından alıyorlar!

Buradan açıkça söylüyoruz: Bizler; karanlıktan beslenen, şiddeti tek silahı bilen bu eli kanlı çetelere karşı susmadık, susmayacağız! Kampüslerimizi çetelere, şiddet odaklarına ve gerici yapılara asla teslim etmeyeceğiz. Bilimin, özgürlüğün ve dayanışmanın olduğu üniversiteler için mücadelemizi büyüteceğiz!” ifadeleri kullanıldı.