Öğrencileri Kuran kursuna çağıran Diyanet, ‘ilimin vahiyle yoğrulmasını’ istedi

Yayınlanma: 07.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 07.09.2024 - 04:00

Diyanet İşleri Başkanlığı cuma hutbesinde eğitim konusuna değindi, bilgi kaynağının “vahiy”den geldiğini savundu. Yurttaşlardan çocuklarını Kuran kurslarına göndermesi istendi.

Milli Eğitim Bakanlığı “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” adlı yeni öğretim izlencesiyle her derse dinsel içerik eklerken, eğitim sistemine tarikat ve cemaatların da müdahalesi artıyor. Diyanet de bu zeminde eğitimdeki dinsel müdahalelerini sürdürüyor. Bu kapsamda Diyanet, dünkü cuma hutbesinde eğitimin önemini vurgularken, yurttaşlardan çocuklarını Kuran kurslarına yönlendirmesini istedi.

“İlim ve Eğitim, Ahlakla Yücelir” konulu cuma hutbesinde, “İlim; vahiyle yoğrulur, nebevi ahlakla süslenir, insanlığın hayrına kullanılırsa gerçek anlamına kavuşur. Hakikati öğrenen ve öğreten konumunda olan mümin ise Kuran ile aklı, sünnet ile hayatı, İslam ile insanlığı buluşturabildiği ölçüde sorumluluğunu yerine getirmiş olur” denildi. 9 Eylül’de 4-6 yaş grubu, 16 Eylül’de de 7-10 yaş grubu Kuran kurslarının başlayacağının anımsatıldığı hutbede; “Çocuklarımızı, gençlerimizi, kadın erkek her yaştan insanımızı Kuran kurslarımıza ve camilerimize bekliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

ÖRGÜN EĞİTİME MÜDAHALE

Diyanet, önceki günlerde de örgün eğitimdeki öğrencilere yönelik faaliyet gösteren Kuran kursu merkezlerinin de detaylarını açıklamıştı. Diyanet Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sedide Akbulut, Kuran Eğitim Merkezlerinin Milli Egitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen liselerle eşleştirileceğini belirtmişti.