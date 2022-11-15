Öğretmen çiçek uzattı, Bakan Mahmut Özer kulağını kaşıdı

15 Kasım 2022 Salı, 13:37

Atanamayan öğretmenler zor koşullarda tamamladıkları eğitimlerinin sonucunda öğrencileriyle buluşmayı hayal ederken, geçimlerini sağlamak için başka işlere yönelmek zorunda kalıyor. Talepleri ise karşılıksız kalıyor.

Daha önce “Mühendisler de atanamıyor ama böyle ağlamıyorlar” sözleriyle tepki çeken Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bir skandala daha imza attı.

ÇİÇEĞİ KABUL ETMEDİ

Bakan Özer'in bir dizi ziyaret ve temel atma töreni için gittiği Hatay'da kendisiyle konuşan ve atama istediklerini belirten kadına verdiği tepki dikkat çekti.

Cumhuriyet'in 100. yılında 100 bin öğretmen talebini bir buket çiçekle ileten genç öğretmenin uzattığı çiçeği kabul etmeyen Bakan Özer'in hareketi sosyal medyada gündem oldu.

Öğretmenin Bakan Özer’e vermek istediği çiçeği ise Özer değil, yanında bulunanlardan birisi aldı.