Öğretmenden Bakan Tekin'e tuhaf yorum: 'Kalp atıyorsunuz ya çıldıracak gibi oluyoruz'

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara Altındağ’da bulunan Şehit Onur Doğan İlkokulu’nda düzenlenen dönem sonu etkinliğinde öğretmenlerle bir araya geldi.

Eğitim dönemini değerlendiren Bakan Tekin ‘Çocuklarımızın hem çocukluklarını yaşamalarını hem de öğrendiklerini günlük hayatta kullanabilmelerini istiyoruz. Robot değil, çocuk yetiştiriyoruz. Çocuklarımız oynasın, arkadaşlarıyla sosyalleşsin’ değerlendirmesini yaptı.

'BİZİM İÇİN ÜNLÜSÜNÜZ SİZ'

Yapılan etkinlikte Bakan Tekin’e övgü dolu cümlelerle hitap eden kadın öğrenmen dikkat çekti.

Öğretmen Bakan Tekin’e şöyle seslendi:

"O kadar işlerini öyle özveriyle yapıyorlar ki... Sizin bir attığınız plan, program, hatta bizi takip edip kalp atıyorsunuz biz okulda çıldıracak gibi oluyoruz. Bizim için ünlüsünüz siz. Gerçekten iyi ki varsınız. Hele ki böyle güzel etkinliklerle okulu sevdirmemize, bizlere bu tarz planlarla önümüzü açıp da 'şu yapılacak' denildiğinde seve seve yapmanın, sizin arkamızda olduğunuzu bilmek gerçekten yüreklendiriyor. Her şey için çok teşekkür ediyorum."

O anlar sosyal medyada da gündem oldu.