Öğretmenler de aralarında: Mersin'de gözaltına alınan 12 FETÖ şüphelisi adliyede

21 Şubat 2022 Pazartesi, 09:57

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 18 Şubat'ta İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda 12 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin 'ByLock' kullanıcısı olduğu ve aralarında aktif görevde olan öğretmenlerin bulunduğu belirtildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.