Öğretmenler de aralarında: Mersin'de gözaltına alınan 12 FETÖ şüphelisi adliyede
Mersin'de FETÖ'nün 'mahrem' yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında öğretmenlerin de olduğu 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 18 Şubat'ta İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi.
Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda 12 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin 'ByLock' kullanıcısı olduğu ve aralarında aktif görevde olan öğretmenlerin bulunduğu belirtildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
İlgili Haberler
- FETÖ'nün üst düzey isimlerinden Yusuf Bekmezci öldü
- Akit'in Ankara temsilcisi Hacı Yakışıklı Tarkan'ı hedef aldı, FETÖ iletileri ortaya saçıldı
- Sebahat Tuncel tokat atmıştı: Murat Çetiner FETÖ'den ihraç edildi
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Yunanistan'da 288 kişinin bulunduğu feribotta yangın
- DEVA Partisi'nden Erdoğan'ı kızdıracak video
- Telefona baktı; ızgaradan aşağıya düştü
- 'AKP yönetemiyor, yurttaş bedel ödüyor'
- Çin'de 520 drone'lu ışık gösterisi
- Guatemala’da 6,2 büyüklüğünde deprem
- AKP'li yurttaşın 2 yılda şaşırtan değişimi
- Beyazıt tramvay durağında silahlı kavga
- Beylikdüzü'nden dehşet anları: Sopayla parçaladı
- 'Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te'
En Çok Okunan Haberler
- Mahallede kuduz karantinası
- Pozisyon penaltı mı? Hakemler yorumladı
- Motosikletli kuryenin kaza yaptığı anlar kamerada
- Bu da askıda ekmek kuyruğu!
- ‘Birey’liğin yazındaki ağırlığı
- ‘Beş Benzemez’in çağrısı...
- Hemingway’i anlamak için
- Karialılar!
- 'Kronik ağrı sendromu psikolojiyi de etkileyebilir'
- Bu sorunlar inmeye neden olabilir