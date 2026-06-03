Oğuz Kaan Salıcı: Kılıçdaroğlu’nun iktidarın değirmenine su taşıyan bir kişi olduğu kanaatinde değilim

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, partisine yönelik mutlak butlan kararı sonrası 111 CHP milletvekilinin imzaladığı olağanüstü kurultay çağrısını imzalamamıştı.

Salıcı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "25 Temmuz’dan önce Kurultay toplanmazsa seçimlere giremeyeceğimizi ileri sürmek, son derece sorunlu varsayımlara dayanmaktadır" demişti.

Sözcü TV canlı yayınına katılan Salıcı, Kılıçdaroğlu'nun "hain, işbirlikçi, iktidarın değirmenine su taşıyan" bir kişi olduğu kanaatinde olmadığını belirtti.

CHP lideri Özgür Özel'in de Özgür partiye kötülük yapacak birisi olmadığını vurgulayan Salıcı şunları söyledi:

"Ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun hain, işbirlikçi, iktidarın değirmenine su taşıyan bir kişi olduğu kanaatinde değilim. Kemal Kılıçdaroğlu onurlu bir Cumhuriyet Halk Partilidir. Ona dair atılan sloganlar yanlıştır. Özgür Özel'in de bilerek, isteyerek partiye kötülük yapacak birisi olmadığını biliyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi diye bir iktidar var. Bu iktidar Cumhuriyet Halk Partisi'nin iyiliğini ister mi? İstemez. Mümkünse bölmek ister, çift başlılık olsun ister, kardeş kavgası olsun ister."

Salıcı’nın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

“Önümüzdeki süreçte Özgür Özel'in ihracını beklemem. Kemal Bey'in böyle bir şeye izin vereceğini zannetmiyorum. İhraç yoluyla böyle bir şey olacağı kanaatinde değilim.

Mücadele devam etmiyor ise, bölünüyor ise, bölünme tartışmaları bir yerlerde konuşulmaya başlandı ise ben bunun karşısında dururum. Tarafımı da çok açık bir şekilde koyarım. Gelişmelerin çok hızlı olduğu zamanlar, tartışmanın çok kutuplaştığı zamanlar... Onun için ben bu tür zamanlarda yazmayı tercih ediyorum. İz bırakmayı tercih ediyorum. Bizim bugün içinde bulunduğumuz durum, Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir çift başlılık durumu açıkça. Ben bundan büyük bir mutsuzluk duyuyorum. Çok mutsuzum bundan dolayı. İçim acıyor.

Ben kurultayın toplanması gerektiğini ilk söyleyenlerden birisiyim. Hâlâ o noktadayım. Ben o metne imza atmayı değil, kendim ayrıca bir açıklama yapmayı daha doğru buldum. Benim bir tarafım var. Benim tarafım Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarafı. Biz kişileri tartışıyoruz. Gelmiş olduğumuz noktada Cumhuriyet Halk Partisi'nin birlik bütünlük içinde kalması, Cumhuriyet Halk Partisi'nin mücadelesini devam ettirmesi sadece Cumhuriyet Halk Partili seçmen için değil, tüm muhalif kesimler için çok çok daha kıymetli.”