Oğuz Kaan Salıcı: "Milli irade dediklerinde artık Millet İttifakı'nın belediye başkanları ön plana çıkıyor"

Yayınlanma: 14 Ocak 2023 - 18:23

Güncelleme: 14 Ocak 2023 - 18:23

Ankara Çankaya Belediyesi; Çayyolu Hizmet Binası, Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi'nde inşa ettiği Alacaatlı Geri Dönüşüm Merkezi, Boztepe Mahallesi'nde inşa ettiği Boztepe Parkı ve Kızılırmak Mahallesi'nde inşa ettiği Eti Maden Parkı’nı toplu açılış töreni ile hizmete açtı.

Açılış törenine; CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, CHP ve İYİ Parti milletvekilleri, CHP PM üyeleri, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da katıldı.

Salıcı, "2019 seçimlerinde bizim 11 büyükşehri ve 250 belediyeyi, İYİ Parti’nin de aynı şekilde kazanmış olduğu belediyeleri gördükten sonra bir daha millet iradesinden bahsetmiyorlar. Çünkü şunu görüyorlar. Millet iradesi dediklerinde artık o irade Millet İttifakı’ndan yana tecelli ediyor. Millet İttifakı’nın belediye başkanları ön plana çıkıyor" dedi. Çalışmalarından dolayı belediye başkanlarına teşekkür eden Salıcı, törene katılan yurttaşlara, "Şu anda Alper Başkanımızın, Mansur Başkanımızın, Fethi Başkanımızın yapmış olduğu hizmetlere öyle bir alkış verelim ki saraydaki beyefendi de duyuversin" diye seslendi.



Açılış töreninde konuşma yapan Oğuz Kaan Salıcı, şunları söyledi:

"SİYASİ BİR MÜCADELE VERİYORUZ"

Belediye başkanlarımızın yapmış olduğu hizmetlerle birlikte onların yaptıklarını, onların ağzından bu banko vizyonda görünce onlarla gurur duydum. Biz bir mücadele veriyoruz. Siyasi bir mücadele veriyoruz. Biz Türkiye’yi düze çıkaracak, normalleştirecek, çağdaş medeniyet seviyesine getirecek, Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında demokrasi ile taçlandıracak bir mücadele veriyoruz. Bu mücadeleyi verirken sizlere güvenerek, sizin desteğiniz ile bu mücadeleyi veriyoruz. Dolayısıyla sizlerin desteği, oyu bizim yapmış olduğumuz güzel işlere, belediye başkanlarımızın yapmış olduğu güzel işlere sahip çıkıyor olmanız bizim en büyük motivasyon kaynağımız.

"SİZİN BU ALKIŞLARINIZIN BEN SARAYDAN DA DUYULACAĞINA EMİNİM"

Zannetmeyin ki belediye başkanlarımız çok çalıştığı için bazıları çok memnun. Sizler memnunsunuz. Sizlerin memnuniyeti gayet anlaşılır. Ama bazıları onlar çalışmasın diye özel bir çaba içerisinde. Onlar istiyorlar ki CHP’li belediye başkanları başarısız olsun. Onlar istiyorlar ki CHP’li belediye başkanlarına uydurma gerekçelerle açmış oldukları soruşturmalar sonucunda onlar vatandaşımızın gözünden düşsün. Onlar istiyorlar ki sadece siyaset arenasında rant diyenler kalsın; yeşil alanları açan, yeşil alanları Ankara’da, İstanbul’da, Adana’da, Mersin’de, Hatay’da, Muğla’da Türkiye’nin dört bir yanında CHP’li belediye başkanlarının yapmış oldukları işleri, Millet İttifakı’nın belediye başkanlarının yapmış olduğu işleri vatandaş görmesin, boş tartışmalarla meşgul olsun. Sizin bu alkışlarınızın ben saraydan da duyulacağına eminim.

"MİLLET İRADESİ DEDİKLERİNDE ARTIK O İRADE MİLLET İTTİFAKI’NDAN YANA TECELLİ EDİYOR"

Hep millet iradesinden bahsederlerdi. Dikkat ettiyseniz 2019 seçimlerinde bizim 11 büyükşehri ve 250 belediyeyi, İYİ Parti’nin de aynı şekilde kazanmış olduğu belediyeleri gördükten sonra bir daha millet iradesinden bahsetmiyorlar. Çünkü şunu görüyorlar. Millet iradesi dediklerinde artık o irade Millet İttifakı’ndan yana tecelli ediyor. Millet İttifakı’nın belediye başkanları ön plana çıkıyor. Önümüzdeki ilk seçimde de Allah’ın bir lütfu inşallah Cumhuriyet’in yüzüncü yılında Türkiye’yi çok daha iyi bir noktaya götürecek olan Millet İttifakı’nın, Altılı Masa’nın belirleyeceği 13’üncü Cumhurbaşkanı Türkiye’yi yönetecek. Onların yaptıklarını yapmayacak. Herkesi kucaklayacak, aynı gözle bakacak.

"BİZ BU MÜCADELEYİ BİR MİLİM GERİ ATMADAN VERECEĞİZ"

Bu ülkeye adaleti getirecek, güçlendirilmiş parlamenter sistemi getirecek. Bu ülkenin doğusu ile batısını bütünleştirecek. Bu ülkeyi artık doktorlarımızın, mühendislerimizin, okumuş gençlerimizin ülkeyi terk etmediği, kendi ülkesinde kaldığı, kendi vatanına hizmet ettiği bir ülke haline getirecek. Biz bunun sözünü veriyoruz. Bunun için kararlıyız. İstanbul’da belediye başkanımıza ne kadar saldırırlarsa saldırsınlar onun parmağına taş değmesin diye biz elimizden gelen desteği veriyoruz. Aynı şeyi Mersin’e, Adana’ya, Ankara’ya Mansur Başkanımıza bütün belediye başkanlarımıza gereken desteği vererek biz bu mücadeleyi bir milim geri atmadan vereceğiz.

"ATATÜRK’ÜN İDEALLERİNİ DAHA İLERİYE GÖTÜRECEK KADROLARI İKTİDARA GETİRME ZAMANI"

Bundan sonrası artık konuşma zamanı değil. Başkanlarımız güzel işler yapıyorlar. Onların yaptığı güzel işleri tüm Türkiye’yi yayma zamanı. Seçimde el birliği ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ideallerini daha ileriye götürecek kadroları iktidara getirme zamanı. Bu seçimler yoluyla da Türkiye’nin geleceğini, dünyanın, gelişmiş ülkelerin geleceği ile buluşturma zamanı.

"ÖYLE BİR ALKIŞ VERELİM Kİ SARAYDAKİ BEYEFENDİ DE DUYUVERSİN"