Oğuz Kaan Salıcı'dan 'Ekrem İmamoğlu' iddiasına yalanlama: 'Böyle bir diyalog olmadı'

Yayınlanma: 10.10.2023 - 17:22

Güncelleme: 10.10.2023 - 17:25

CHP'de pazar günü gerçekleşen İstanbul İl Kongresi'nin yankıları sürüyor. CHP'nin yeni İstanbul İl Başkanı, 342 delegenin oyunu alan Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik oldu.

Bir anlamda genel merkez ile değişimciler rekabetine sahne olan kongreye, Cemal Canpolat'ın iddiaları damga vurdu.

CANPOLAT'TAN SERT SÖZLER

Kongrede konuşan Cemal Canpolat, "Belediye başkanı olduktan sonra CHP örgütünü dışarıda bırakmayı kabul edemiyorum. CHP'lilerin başka partiler üzerinden işe girmesini içime sindiremiyorum. CHP'den istifa edip İYİ Parti üzerinden işe girme dönemi pazar gününden itibaren bitecektir. Sağ siyasetle belediyecilik olmaz. AKP'nin devşirme kadrolarıyla belediyecilik yapamazsınız. İYİ Parti kadrolarıyla solcu belediyecilik yapamazsınız" demişti.

Canpolat, İmamoğlu'nu listesine koymadığı yönündeki eleştiri üzerine de, "Hiçbir belediye başkanı benim listemde yok. Ben örgütü listeye koydum" ifadesini kullanmıştı.

Canpolat, "Pazartesiden itibaren her belediye başkanı kendi alanında olacak. Her belediye başkanı kendi alanında mücadele edecek. Biz de belediye başkanlarımıza sahip çıkacağız, baş tacı yapacağız. Örgüt işlerini ayıracağız. Örgüt işlerinde taraf olursanız, bir tarafı karşınızda bulursunuz… CHP örgütünü baskı altına alarak, dizayn etmeye kalkarak, kendi ilçe başkanını milletvekili yapıyorsunuz, gençlik kolu başkanı yapıyorsunuz. Kendinize il başkanı seçmiyorsunuz, özel kalem müdürü seçiyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi özel kalem müdürleriyle yönetilemez" diye konuşmuştu.

NEVŞİN MENGÜ: İMAMOĞLU, SALICI'YA DÖNÜP 'BU SİZİN ESERİNİZ' DEMİŞ

Canpolat'ın açıklamaları parti içinde tartışılmaya devam ederken; son olarak gazeteci Nevşin Mengü'den konuya ilişkin bir iddia gelmişti.

Kendi YouTube kanalında konuşan Mengü, "Ekrem İmamoğlu, Canpolat'ın iftiraları sonrası Oğuz Kaan Salıcı'ya dönerek 'bu sizin eseriniz' demiş" sözlerini kullanmıştı.

SALICI'DAN YALANLAMA

Nevşin Mengü, son yaptığı paylaşımda Salıcı'nın söz konusu iddiaları yalanladığını söyledi.

Mengü paylaşımında, "CHP İstanbul İl Kongresi'nde İmamoğlu’nun Oğuz Kaan Salıcı’ya teessüf ettiği, 'Bu sizin eseriniz' dediği haberlerini Salıcı yalanladı. Salıcı 'Ekrem Bey'le aramızda böyle bir diyalog olmadı, sadece saygı çerçevesinde selamlaştık' dedi" sözlerine yer verdi.