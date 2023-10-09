Ekrem İmamoğlu'ndan Özgür Çelik'e tebrik: İstanbul için birlikte, kol kola çalışacağız

Yayınlanma: 09.10.2023 - 02:04

Güncelleme: 09.10.2023 - 02:17

Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan İstanbul Kongresi, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. İstanbul İl Başkanı ve 196 kurultay delegesinin belirlendiği kongrede CHP Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik ve eski CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat yarıştı.

Yapılan resmi açıklamaya göre, Özgür Çelik 342 oy, Cemal Canpolat 310 oy aldı. 32 oy farkı ile CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik oldu.

İMAMOĞLU'NDAN TEBRİK

Özgür Çelik'in il başkanı seçilmesinin ardından ilk tebrik İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan geldi.

İmamoğlu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"CHP İstanbul İl Başkanı seçilen Özgür Çelik'i tebrik ediyorum. Kazanan sadece genç ve başarılı bir parti emekçisi kardeşimiz ve ekibi olmadı; siyasi olgunluk, nezaket ve kapsayıcılık da oldu. İstanbul için birlikte, kol kola çalışacağız."