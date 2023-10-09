Ekrem İmamoğlu'ndan Cemal Canpolat'ın sözlerine sert yanıt: 'Çok çirkinleştirdiler, yalanlarında boğulsunlar'

Yayınlanma: 09.10.2023 - 08:28

Güncelleme: 09.10.2023 - 08:29

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Kongresi'nde kendisini eleştiren ve suçlamalarda bulunan başkan adayı Cemal Canpolat'a tepki gösterdi.

Kongrede konuşan Cemal Canpolat, "Belediye başkanı olduktan sonra CHP örgütünü dışarıda bırakmayı kabul edemiyorum. CHP'lilerin başka partiler üzerinden işe girmesini içime sindiremiyorum. CHP'den istifa edip İYİ Parti üzerinden işe girme dönemi pazar gününden itibaren bitecektir. Sağ siyasetle belediyecilik olmaz. AKP'nin devşirme kadrolarıyla belediyecilik yapamazsınız. İYİ Parti kadrolarıyla solcu belediyecilik yapamazsınız" demişti.

Canpolat'ın konuşmasının ardından Ekrem İmamoğlu salondan ayrıldı.

"YALANLARINDA BOĞULSUNLAR"

Oy kullanmak için tekrar Haliç Kongre Merkezi'ne gelen İmamoğlu, partililerle konuşurken, "Çok çirkinleştirdiler, çok yalan konuştular. O yalanlarında boğulsunlar ama biz tertemiz yürüyeceğiz" dedi.