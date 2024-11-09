Oğuz Kaan Salıcı'nın çıkışı gündem olmuştu... Özgür Özel sessizliğini bozdu: 'CHP Genel Başkanı olarak bu tartışmayı bitiriyorum!'

Yayınlanma: 09.11.2024 - 14:18

Güncelleme: 09.11.2024 - 14:18

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı'nın partinin genel başkanı Özgür Özel'e 'normalleşme' söylemi odaklı eleştirilerine ve "Gerekirse kurultaya gidilir" mesajına CHP Sözcüsü Deniz Yücel'in sert şekilde yanıt vermesi partide yeni bir tartışma başlattı.

CHP’DE ‘ÜSLUP’ TARTIŞMASI

Salıcı, Özgür Özel'e eleştiriler getirmiş ve Özel'in son dönemdeki bazı söylem ve uygulamalarını eleştirerek bunların parti örgütlerinde ve seçmenler arasında tartışmaya yol açtığını öne sürmüştü.

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel ise sosyal medya hesabı üzerinden İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı’nın açıkamalarına Salıcı’yı etiketleyerek cevap vermiş ve "Kişisel hırs ve ikbal peşinde koşarken, partinin kurumsal kimliğine zarar verecek eylem ve söylem içerisinde olan her kim olursa olsun, partimizin buna kayıtsız kalmayacağını herkesin, özellikle de geçmişte önemli görevlerde bulunan birinin bilmesi gerekir" demişti.

ÖZGÜR ÖZEL SON NOKTAYI KOYDU

Son olarak İzmir'de açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Sözcüsü Deniz Yücel ve parti yönetimine muhalif vekiller ile giren tartışmalar hakkında konuştu.

Özel, genel başkan olarak tartışmaları bitirdiğini söyledi. Özel, Türkiye'de yaşanan yoksulluğun konuşulması yerine CHP'lilerin kendi içerisinde tartışmasının yanlış olduğunun altınız çizdi.

Özel, tüm CHP'lilere seslenip tartışmanın bitmesini istedi. Özel, tartışmayı bitirmeyenleri de parti vicdanına havale etti.

'GENEL BAŞKAN OLARAK TARTIŞMAYI BİTİRİYORUM'

Özgür Özel şöyle konuştu:

"Tam da İzmir'den, Cumhuriyet Halk Partisi açısından önemi ortada olan bir kentten, hem İzmir milletvekillerine hem tüm milletvekillerimize ve partililerimize şunu ifade ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak bu tartışmayı bitiriyorum. Bundan sonra Cumhuriyet, hiçbir Cumhuriyet Halk Partilinin böyle kendi içine dönük gündemlerle partiyi ve kamuoyunu meşgul etmemesi gerekir.”

'HAKLI HAKSIZ DEMEDEN ÖZÜR DİLİYORUM'

“Tartışmalarda haklı haksız demeden bütün haklılardan, bütün haksızlar adına ben özür diliyorum. Artık bu tartışmayı, bu lüzumsuz tartışmaları bir yana bıraksınlar. Gerçekten insanlar bu kadar geçim sıkıntısı çekerken, yokluk çekerken, işsizlik çekerken Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içine dönük tartışmalar yapması kadar anlamsız bir şey olmaz.”

'PARTİNİN TÜZÜĞÜ AÇIK'

“Yok, partideki gidişattan memnun olmayan kim varsa partinin zaten tüzüğü açıktır. Bu durumda ne yapılacağı açıktır. O durumda kimse kimseye bir şey söylemez ama sokakta olmayan bir tartışmayı sosyal medyada sürdürmesinler. Sokakta Cumhuriyet Halk Partisi tartışılmıyor. Sokakta açlık, yoksulluk, işsizlik tartışılıyor, güvencesizlik tartışılıyor. Kadınlarından tutun canlara kadar, sokaktaki kedi köpeğe kadar herkesin yaşam hakkının tehdit altında olduğu tartışılıyor.”

'YİNE DE KONUŞUYORLARSA PARTİ VİCDANINA HAVALE EDİN'

“O yüzden sokakta olmayan bir tartışmayı sosyal medyada yapmanın partimize ve ülkemize bir faydası yoktur. Bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nden sözüme değer veren herkesi asla ve asla bu tartışmalara girmemeye de çağırıyorum. Birileri sözümüze değer vermeyip yeriyorsa da bunları söylüyorsa da buna da asla cevap verilmeyecek. Ülkenin gündemine döneceğiz. Sekiz aydır birinci partiyiz. Bir tek eylül ayında dokuz anketten ikisinde ikinci parti diye geriledik. Orada da tüzük kurultayı ne kadar başarılı da olsa, içe dönük tartışmadır.”

'İÇE DÖNÜNDE KAYBEDİYORUZ'

“O yüzden içe dönünce kaybediyoruz, kaybettiriyoruz. İşimizi yapacağız, önümüze bakacağız. Bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nde kimse birbirine laf yetiştirmeyecek. Yine de birileri konuşuyorsa onu da partinin vicdanına havale edin. Kimse birbirine cevap vermesin. İşimize bakalım."