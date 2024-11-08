Özgür Özel, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü

Yayınlanma: 08.11.2024 - 15:37

Güncelleme: 08.11.2024 - 15:37

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. CHP lideri Özel görüşmede, Karabağ Zaferi’nin 4’üncü yıl dönümü dolayısıyla Aliyev’in ve Azerbaycan halkının Zafer Günü’nü tebrik etti. Karabağ harekatını Türkiye’nin var gücü ile desteklediğini anımsatan Özel, "Dağlık Karabağ’ın kurtuluşuna kendi toprağımız kurtulmuş gibi sevindik" ifadelerini kullandı. Harekatta şehit olan Azerbaycan askerlerine Allah’tan rahmet dileyen CHP Lideri Özel, şehit çocuklarını kendi çocukları gibi gördüklerini vurguladı.

Özel, 10 Kasım’da kazanılmasına rağmen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıl dönümüne denk gelmesi nedeniyle zaferin 8 Kasım’da kutlanması kararından dolayı da teşekkürlerini iletti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev de Atatürk’ün hatırasına her zaman saygı duyduklarını belirtti. Özgür Özel, CHP'nin, Azerbaycan’ın baş dostu olması gerektiğini her zaman savunduğunu belirterek, Sosyalist Enternasyonal ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi toplantılarında Azerbaycan’ın hukukunu koruduklarını vurguladı.

İLHAM ALİYEV: CHP İLE İYİ İLİŞKİLER GELİŞTİRMEK İSTİYORUZ

Özel, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesi adına CHP'nin sunabileceği katkıları görüşmek üzere, önceki CHP genel başkanlarından Hikmet Çetin ile birlikte Aliyev’i Bakü’de ziyaret etmek istediğini ifade etti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev de CHP ile ilişkilerin Özel’in genel başkanlığı döneminde olumlu yönde değiştiğini belirtti. CHP'nin Avrupa Konseyi’nde ve uluslararası platformlarda Azerbaycan’ın hakkını koruması nedeniyle teşekkürlerini ileten Aliyev, bunu kendilerinin de Azerbaycan halkının da bildiğini kaydetti. Atatürk’ün kurucusu olduğu CHP ile iyi ilişkiler geliştirmek istediklerini ifade eden Aliyev, Özel’i ve Çetin’i Bakü’de ağırlamaktan memnuniyet duyacağını belirtti.