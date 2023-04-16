Oğuzhan Uğur gündem olan programı anlattı: Muharrem İnce'yi uyarmak zorunda kaldım

Yayınlanma: 16.04.2023 - 15:13

Güncelleme: 16.04.2023 - 15:50

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce geçen günlerde, Oğuzhan Uğur'un Mevzular Açık Mikrofon programına konuk oldu.

Gelecek hafta yayına girecek olan bölümün tanıtımında İnce ile seyirciler arasında yaşanan gergin anlar dikkat çekti.

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı da bugünkü köşesinde Muharrem İnce ve Oğuzhan Uğur ile yaptığı görüşmeyi aktardı.

Altaylı, İnce'nin kendisini aradığını, "son derece iyi bir performans sergilediğinden bahsettiğini, program yayımlanınca oylarının yükseleceğinden çok emin olduğunu" söylediğini aktardı.

Yazısında İnce'nin, "7 saat süren yayını milyonlar izleyecek ve hiç de yazıldığı gibi olmadığını herkes görecek" sözlerini de aktaran Altaylı, Oğuzhan Uğur'un İnce için 'çok sinirli ve gergin' dediğini belirtti.

Altaylı, yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Sonra televizyonda konuştuğumuz iddiaya girmeyi önerdi.

'Çöktüysem 2-3 puan alırım. Çökmediysem 10, 15 hatta 20' dedi. Benim fikrimi sordu.

Ben de 8 ve üzeri oyun başarı olacağını ama onu kurtarmayacağını söyledim.

'İddiaya varım çok çok üzerinde oy alacağım' dedi. 'Onlar 17 parti, 11 büyükşehir, Halk TV, Krt, Tele 1. Ben tek başıma' dedi.

Çok açık biçimde AK Parti’yi değil, CHP’yi rakip görüyordu.

İkinci tura kalmasının mümkün olmadığını söyledim. Onun farkında idi. 'Onu söylemiyorum zaten' dedi.

Takım elbisesine iddiaya girdik.

Sonra Oğuzhan Uğur’la konuştuk.

'Çok gergin, çok sinirliydi' dedi.

'Ben orada yokmuşum gibi davrandı. Doğrudan izleyici ile konuştu ve sinirlendi. Gerginliği izleyenlere de geçti. Ara verdiğimizde hiç yapmadığım bir şeyi yaptım. Bu tavrının doğru olmadığı konusunda kendisini kibarca uyarmak zorunda kaldım. Bunca program yaptık hiç böyle bir şey yaşamamıştık. Ben Muharrem Bey’in bu kadar gergin ve hatta sinirli olmasına anlam veremedim' dedi.

Sonra da şunu söyledi, 'Programdan sonra bir daha bize kimse gelmez diye düşündüm. Ama ilginçtir. Hem DEVA, hem CHP’den arandık. Büyük ihtimalle bu iki partinin liderleri de gelecek' dedi."