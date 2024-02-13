Oktay Aksu kimdir? CHP Sarıyer Belediye Başkanı Adayı Oktay Aksu kaç yaşında, nereli?

31 Mart'taki yerel seçimler öncesi CHP'de aday belirleme mesaisi tüm hızıyla sürüyor. CHP Sarıyer adayı Oktay Aksu oldu. Peki, Oktay Aksu kimdir? CHP Sarıyer Belediye Başkanı Adayı Oktay Aksu kaç yaşında, nereli?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.02.2024 - 10:38
Oktay Aksu kimdir? CHP Sarıyer Belediye Başkanı Adayı Oktay Aksu kaç yaşında, nereli?
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Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP), aday belirleme mesaisi sürüyor. CHP'nin Merkez Yönetim Kurulu ile Parti Meclisi toplantısında Hatay ve İzmir adaylarında değişikliğe gidilmezken, 3'ü büyükşehir olmak üzere 4 il ile 11 ilçenin daha başkan adayları belli oldu. Peki, Oktay Aksu kimdir? CHP Sarıyer Belediye Başkanı Adayı Oktay Aksu kaç yaşında, nereli?

OKTAY AKSU KİMDİR?

Ordu'da 1966 yılında doğan Mustafa Oktay Aksu, İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nden mezun olmuştur. İstanbul Veteriner Hekimler Odası'nda yönetim kurulu üyeliği yapmıştır ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarında yöneticilik görevlerinde bulunmuştur. Ordu Ulubeyliler Derneği'nde Başkanlık ve Ordu Dernekler Federasyonu'nda Genel Başkan Yardımcılığı gibi önemli pozisyonlarda bulunmuştur. İlçe Meclis Üyeliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği, İl Başkan Yardımcılığı, Belediye Başkan Yardımcılığı ve Belediye Başkan Vekilliği gibi çeşitli görevlerde bulunan Aksu, 27. Dönem milletvekilliği seçimlerinde CHP İstanbul milletvekili adayı olarak gösterilmiştir. Evli ve iki çocuk babası olan Aksu, Sarıyer'de on sekiz yıldır yaşamaktadır. 


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