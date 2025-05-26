Okul öncesi çocuklar risk altında

Dünya genelinde çocuklarda en yaygın görülen diş rahatsızlıklarından biri diş çürükleri. Diş tedavisinde de erken tanı büyük bir önem taşıyor. Avrupa Estetik Diş Hekimliği Derneği Üyesi ve diş hekimi Funda Özsarı, Amerikan Ulusal Sağlık Enstitüleri’nin raporunu örnek gösterdi. Özsarı, “Dünyada okul öncesi dönemdeki çocukların yaklaşık dörtte birinin dişleri çürük. Türkiye’de de 3.5 milyon okul öncesi çocuğun yaklaşık 875 bini kalıcı dişlerinde çürük riski taşıyor. Bu rapor, çocuklarda ağız ve diş sağlığının erken yaşlardan itibaren önemsenmesi gerektiğini bir kez daha gündeme getiriyor” dedi. Özsarı, diş çürüklerinin erken evrede tedavi edilmesi gerektiğini belirterek, şunları söyledi:

“ Diş çürükleri sadece estetik bir problem değil. Aynı zamanda çocukların genel sağlıklarını da olumsuz yönde etkiliyor. Çürük lezyonlarının erken aşamada tespiti, tedavi edilmesi, çocuğun ilerleyen yaşlarda daha sağlıklı dişlere sahip olmasını sağlar. Ayrıca, çocukların ağız sağlığına dair bilinçlenmeleri, yaşam boyu sürecek sağlıklı alışkanlıkların temelini atar.”

'ERKEN MÜDAHALEYİ ÖNERİYORUZ'