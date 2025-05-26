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Okul öncesi çocuklar risk altında

Okul öncesi çocuklar risk altında

26.05.2025 11:22:00
Güncellenme:
Cumhuriyet / Ankara
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Okul öncesi çocuklar risk altında

Amerikan Ulusal Sağlık Enstitüleri’nin (National Institutes of Health’in) raporuna göre, okul öncesi dönemdeki çocukların yaklaşık dörtte birinin dişleri çürük. Türkiye’de de 3,5 milyon okul öncesi çocuğun yaklaşık 875 bini de kalıcı dişlerinde çürük riski taşıyor.

Dünya genelinde çocuklarda en yaygın görülen diş rahatsızlıklarından biri diş çürükleri. Diş tedavisinde de erken tanı büyük bir önem taşıyor. Avrupa Estetik Diş Hekimliği Derneği Üyesi ve diş hekimi Funda Özsarı, Amerikan Ulusal Sağlık Enstitüleri’nin raporunu örnek gösterdi. Özsarı, “Dünyada okul öncesi dönemdeki çocukların yaklaşık dörtte birinin dişleri çürük. Türkiye’de de 3.5 milyon okul öncesi çocuğun yaklaşık 875 bini kalıcı dişlerinde çürük riski taşıyor. Bu rapor, çocuklarda ağız ve diş sağlığının erken yaşlardan itibaren önemsenmesi gerektiğini bir kez daha gündeme getiriyor” dedi. Özsarı, diş çürüklerinin erken evrede tedavi edilmesi gerektiğini belirterek, şunları söyledi:

Diş çürükleri sadece estetik bir problem değil. Aynı zamanda çocukların genel sağlıklarını da olumsuz yönde etkiliyor. Çürük lezyonlarının erken aşamada tespiti, tedavi edilmesi, çocuğun ilerleyen yaşlarda daha sağlıklı dişlere sahip olmasını sağlar. Ayrıca, çocukların ağız sağlığına dair bilinçlenmeleri, yaşam boyu sürecek sağlıklı alışkanlıkların temelini atar.”

'ERKEN MÜDAHALEYİ ÖNERİYORUZ'

Diş çürüklerinin önlenmesi ve tedavi edilmesi gerektiğinin de altını çizen Özsarı, Okul öncesi dönemde erken müdahaleyi öneriyoruz. Çocukların diş sağlığı sorunlarının daha erken dönemde tespit edilmesi ve uygun tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi mümkün. Özellikle erken yaşlardan itibaren diş bakımı eğitiminin güçlendirilmesi gerekir” dedi. Diş çürüklerinin çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerine de değinen Özsarı, “Dünyada, 5 yaşındaki çocukların yaklaşık yüzde 60’ı diş çürüklerinden etkileniyor. Bu oran bazı gelişmekte olan ülkelerde yüzde 80’lere kadar çıkıyor. Erken müdahale ve düzenli diş kontrolleri, gelecekte daha az ciddi diş problemleriyle karşılaşılmasına yardımcı olur” uyarısında bulundu.

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